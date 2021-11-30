منظمة الصحة: على الدول اتخاذ تدابير عقلانية ضد أوميكرون

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن هناك قلقاً من تقديم بعض الدول معلومات عن متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا دون تقديم أدلة كافية.

وحض مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في خطاب أمام المنظمة الدول على اتخاذ موقف “عقلاني ومتناسب للحد من المخاطر تماشياً مع لوائح المنظمة”.

كما أضاف أنه “لا يزال لدينا أسئلة أكثر من الإجابات حول تأثير أوميكرون وانتقاله وشدة المرض الناتج عنه وفعالية الاختبارات والعلاجات واللقاحات”.

“خطر مرتفع”

وكانت المنظمة أعلنت أمس، أن التهديد الذي يشكّله أوميكرون “مرتفع للغاية”، بناءً على أدلة مبكرة، وقد يؤدي إلى طفرات مفاجئة مصحوبة بـ”عواقب وخيمة”.

كذلك، نبهت في مذكرة فنية موجهة إلى الدول الأعضاء إلى أن “هناك غموضاً كبيراً” لا يزال يحيط بالمتحور الجديد الذي اكتُشف لأول مرة في جنوب إفريقيا، واصفة احتمال انتشار المتحور بشكل أوسع حول العالم بأنه “مرتفع”.

بدأ في جنوب إفريقيا

إلى ذلك، شددت المنظمة على أن هناك الكثير من نقاط الاستفهام حو السلالة الجديدة من كورونا

كما أوضحت أن أوميكرون “متحور مختلف بدرجة كبيرة، ويحتوي على عدد مرتفع من النسخ.. بعضها مقلق وقد يكون مرتبطاً باحتمال إفلاته من الجهاز المناعي وزيادة انتقال العدوى”.

أما العنصر الوحيد المطمئن حتى الآن، بحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فهو عدم الإبلاغ عن “وفيات مرتبطة” بهذا المتحور

يذكر أن أوميكرون وصل حتى الآن إلى عدة دول، من إفريقيا إلى المحيط الهادئ، مروراً بكندا إلى إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وغيرها.

ولم يسبق أبداً أن تسببت إحدى متحورات فيروس كورونا بهذا المستوى من الهلع، منذ ظهور دلتا الذي كان شديد العدوى.