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منغوليا الداخلية في الصين تسجل حالتي إصابة بالطاعون الدبلي

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2023 9:21 صباحًا
الطاعون الدبلي

الطاعون الدبلي

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أعلنت الحكومة المحلية في إقليم منغوليا الداخلية بشمال الصين تسجيل حالتي إصابة بالطاعون الدبلي أمس السبت، و لك بعد اكتشاف إصابة سابقة في السابع من أغسطس آب.

وقالت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني إن الإصابتين الجديدتين هما زوج الحالة الأولى وابنتها.

وأشار البيان إلى وضع جميع المخالطين لهم في الحجر الصحي، ولم تظهر عليهم أي أعراض غير طبيعية.

حالات عدوى الطاعون الدبلي، وهو مرض شديد العدوى ينتشر عن طريق القوارض غالبا، منخفضة في الصين، إذ تم اكتشاف معظمها في منغوليا الداخلية ومنطقة نينغشيا شمال غربي البلاد في السنوات الأخيرة.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الطاعون الدبلي هو أكثر أنواع الطاعون شيوعا، ويمكن أن يسبب الوفاة إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

    المصدر :
  • رويترز

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