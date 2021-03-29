منها البابريكا.. إليك توابل صحية تفيد جسمك

تساعد أغلب أنواع البهارات والتوابل على تسهيل عملية الهضم، وحماية الجهاز الهضمي من البكتريا الضارة.

ووفقا لموقع هارفارد للطب فإنه بدلا من تتبيل طعامك بالملح والزبدة، والتي يمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، فكر في استخدام التوابل التالية:

الكركم Turmeric

ربما يعرف اللون الذهبي للكركم من استخدامه في مسحوق الكاري والخردل. وهو يحتوي على الكركمين curcumin الكيميائي النباتي، والذي قد يكون له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان وللأكسدة.

ويقول الدكتور ليبي روي، طبيب الطب الباطني في مستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد “تتم دراسة الكركم حاليا في التجارب السريرية البشرية لسرطان القولون والبنكرياس، ومرض ألزهايمر، وأمراض الدم، والصدفية”.

جرب الكركم على الخضراوات والأرز البني أو الكينوا أو حساء الدجاج والمعكرونة.

الكزبرة Coriander

هي من البذور التي تأتي من النبات والأعشاب المعروفة باسم الكزبرة. قد يكون لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم ومضادة للحساسية ومضادة للأكسدة، ويمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول والمساعدة في الهضم.

البابريكا Paprika

البابريكا تشمل الفلفل الحار الذي يحتوي على مادة كيميائية نباتية تسمى الكابسيسين، مما يجعل الفلفل حارا، والفلفل الحلو الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة. يقول الدكتور روي إنها “قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب”. وقد تساعد أيضا في تخفيف الغازات وزيادة المناعة وتقليل بقاء الخلايا السرطانية.

الكمون Cumin

يقول الدكتور روي “قد يساعد الكمون في مكافحة العدوى وأنواع عديدة من السرطانات، وتحسين الهضم، والصداع، وأمراض الجلد”. يحتوي على ثيموكينون thymoquinone، وهو مادة كيميائية نباتية ذات تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

جرب الكمون في شوربة العدس أو مع السلمون المشوي أو على المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

القرفة Cinnamon

تحتوي القرفة على سينامالديهيد cinnamaldehyde، وهي مادة كيميائية نباتية قد تحارب الفيروسات وتخفض نسبة السكر في الدم وتقي من مرض السكري وتخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقي من أمراض التنكس العصبي. ويقول الدكتور روي “إنها تقلل من الحمل الفيروسي، وتشير بعض الأدلة إلى أنها قد تقلل من معدل تطور مرض ألزهايمر”.

الزنجبيل ginger

الزنجبيل مضاد قوي للالتهابات وقد تمت دراسته لتأثيره في تخفيف أعراض دوار الحركة. يقول الدكتور روي “يساعد الزنجبيل أيضا في حال التهاب المفاصل، وقد يقي من سرطان القولون والمستقيم وسرطان المبيض. وقد يعزز أيضا جهاز المناعة مما يساعدك على محاربة العدوى”.

مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن الزنجبيل قد يتداخل مع أدوية سيولة الدم والسكري، لذلك تحدث مع طبيبك قبل تناوله.