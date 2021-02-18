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منها البطاطا... أطعمة غير متوقعة تحمي من السرطان

18 - فبراير - 2021
أطعمة

أطعمة

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تعددت الدراسات التي تعطي لبعض أنواع الطب البديل والأطعمة المغذية أفضلية للوقاية من ظهور أو نمو خلايا سرطانية في الجسم.

آخرها عرض نتائجها موقع “هيلث لاين” الطبي، حيث أن تناول أطعمة محددة تحميك من السرطان، بحسب تعبيرهم.

الحمضيات

تناول 2-1 من الفواكه الحمضية يوميا يقلل فرص الإصابة بالسرطان خاصة سرطان المعدة وأورام الجهاز التنفسي.

البطاطا

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي من أنواع عديدة من السرطان مثل سرطان القولون، والمعدة، والمثانة.

حساء العدس

يتميز العدس باحتوائه على الألياف والبروتين وحمض الفوليك وغيرها من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، كما يقي من الإصابة بالسرطان، وتحديدًا سرطان الجهاز الهضمي والقولون.

الحمص

يحتوي الحمص على الألياف التي تعزز بكتيريا الأمعاء الجيدة اللازمة لصحة الهضم، ويقي من الالتهابات بالجسم، لذلك فإن تناوله يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم الشرجي، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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