منها البيض والقهوة.. أطعمة ومشروبات تحافظ على صحة دماغك

المحافظة على صحة الدماغ تعتمد على مجموعة كبيرة من العوامل أهمها النظام الغذائي الصحي .

هناك أمور تؤثر على صحة المخ، فمثلا التعرض لصدمة أو انعدام الرغبة في التعلم له تأثير سلبي على الدماغ. وأثبت العلماء أن الأشخاص الذين يحبون حل الألغاز أو تعلم لغات أو مهارات جديدة يكونون أقل عرضة للإصابة بالأمراض التنكسيّة المرتبطة بالشيخوخة.

وتؤدي العادات غير الصحية مثل التدخين إلى تضييق الأوعية الدموية والتقليص من المغذيات والأكسجين المتدفق إلى الدماغ.

تعتمد صحة الدماغ على التغذية أيضا، وقد تؤدي التغذية السيئة إلى تدهور الوظائف المعرفية ومعاناة المرء من زيادة التوتر والتعب وانخفاض عام في القدرة على العمل.

ونقدم هنا أفضل الأغذية الضرورية للدماغ، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع “آف.بي.ري” الروسي:

1- الشوكولاتة السوداء

تكمن الرغبة في إنقاص الوزن وراء رفض الكثير من الناس تناول الشوكولاتة. وحسب الخبراء، تحتوي الشوكولاتة السوداء على الكثير من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من الآثار الضارة للجذور الحرة.

والجذور الحرة جزيء (أو ذرة) يحتوي على واحد أو أكثر من إلكترونات غير مزاوجة (unpaired electron) مما يجعلها غير مستقرة وشديدة التفاعل. وتهاجم الجذور الحرة الجزيئات في الجسم مما يؤدي إلى تلف الخلايا.

لاحظ بعض الخبراء أن مركبات الفلافونويد flavonoids الموجودة في الكاكاو تحسن أداء الذاكرة والقدرة على استيعاب المعلومات الجديدة. لذلك ينصح باستهلاك الشوكولاتة السوداء. كما أثبتت إحدى الدراسات أن محبي الشوكولاتة كانوا أكثر قدرة على حل المشكلات بطرق منطقية مقارنة بأولئك الذين يرفضون تناولها.

2- البيض

يعتبر البيض من الأطعمة المفيدة التي ينبغي إدراجها في النظام الغذائي، لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية. يحتوي صفار البيض على الدهون الفوسفورية phospholipids المهمة لخلايا الجهاز العصبي المركزي.

كما يحتوي البيض على نسبة عالية من الكولين (Choline)، المادة المهمة للنشاط العقلي وتنظيم الذاكرة. إلى جانب ذلك، البيض غني بفيتامين بي B المهم للدماغ.

3- الكركم

يعرف الكركم بفوائده الصحية بفضل احتوائه على مادة الكركمين (curcumin)، ووفقا للتقرير فإن الكركمين قادر على تحسين جودة الذاكرة.

4- القهوة

تعتبر القهوة من بين أكثر المشروبات شعبية في العالم. يساعد الكافيين على تحسين أداء الجهاز العصبي المركزي، ولكن طبعا باعتدال.

5- البروكلي

بفضل احتوائه على عناصر غذائية عديدة، يُطلق على البروكلي اسم “ملك الخضار الخضراء”. يحتوي هذا المنتج على نسبة هامة من الفيتامين كيه K، الذي يساعد على تحسين جودة الذاكرة والذي يعد ضروريا لتكوين نوع مهم من الدهون في الدماغ اسمه سفاينوليبيد sphingolipids. للبروكلي تأثير قوي مضاد للالتهابات والأكسدة.

6- الأفوكادو

الأفوكادو غني بأحماض أوميغا 3 وفيتامين بي 9 وفيتامينات سي وإي وكيه. ويضمن الاستخدام المنتظم للأفوكادو الذي يحتوي على مادة البوليفينول والفلافونويد تحسين وظائف الجسم بشكل عام.