منها الخيار والبطيخ.. 12 طعاما لا يجب حفظها في الثلاجة

بعض الأطعمة لا ينصح بخفظها في الثلاجة

تخزين الأطعمة بشكل صحيح يعد أمراً ضرورياً للحفاظ على الطعام طازجاً لفترة أطول.

وعند القيام بهذه الخطوة ترتكبت الكثير من ربات البيوت لبعض الأخطاء التي تخص أماكن تخزين المواد الغذائية المختلفة، يستعرضها التقرير، وفقاً لصحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

الأفوكادو

الأفوكادو من المواد الغذائية التي لا ينصح بالاحتفاظ بها في الثلاجة، نظراً لأن درجات الحرارة الباردة تسرع من عملية النضج وتتركه بني اللون وبلا طعم.

للحصول على الأفوكادو المثالي، يجب دائماً الاحتفاظ بها في سلة الفاكهة في درجة حرارة الغرفة.

الريحان

لا ينبغي مطلقاً تخزين الأعشاب اليومية في الثلاجة، مثل الريحان.

ويتسبب هذا في ذبول الريحان بشكل أسرع، ومن ثم التخلص منه حتى قبل استخدامه.

وعلى العكس، يجب حفظ الريحان على طاولة المطبخ للحصول على أقصى نضارة.

الخبز

يوصى بالاحتفاظ بالخبز في صندوق الخاص به لإبطاء العفن وجعله يدوم لفترة أطول.

الفلفل الألوان

يؤدي الاحتفاظ بالفلفل الأحمر أو الأخضر أو الأصفر في الثلاجة إلى تقليل قوامه المقرمش الطازج.

ولذلك، يجب تخزينه في كيس بعيداً عن أشعة الشمس لإبقائه شهياً وطازجاً.

الخيار

ينصح بعدم حفظ الخيار في الثلاجة واستبداله بالاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة.

البصل

تتسبب درجات الحرارة الباردة في تعفن البصل بسرعة، لذلك يجب تجنب إبقائه في الثلاجة وبدلاً من ذلك، يتم تخزينه في المخزن الخاص بالخضراوات.

الثوم

تؤثر درجة الحرارة المنخفضة على الطعم، لذلك، ينصح بحفظ الثوم في مخزن الخضراوات بدلاً من الثلاجة.

الكاتشاب

الكاتشب مليء بالمواد الحافظة لضمان بقائه طازجاً حتى لا تكون هناك حاجة إلى مساعدة الثلاجة.

وعندما يحفظ خارج الثلاجة، سيكون مذاق صلصة الطماطم أفضل بكثير.

البطاطس

يجب إبعاد البطاطس عن الثلاجة لتجنب ارتفاع مستويات السكر عند الطهي.

يؤثر تخزين البطاطس في الثلاجة على المذاق ويمكن أن يزيد من مادة الأكريلاميد الكيميائية الضارة عند الطهي.

ولذلك، من الأفضل ترك البطاطس في كيس في خزانة المطبخ.

الموز

هناك اعتقاد عن كثير من الناس أن الموز يدوم لفترة أطول عند تبريده.

ولكن نظراً لكونها ثماراً استوائية، فإن خلايا جلدها تتضرر بسهولة بسبب البرد.

لذلك، من أجل النضج الأمثل، ينصح بالاحتفاظ بالموز بعيداً وأيضاً بعيداً عن الفواكه والخضراوات الأخرى.



البرتقال

يؤثر التبريد على حموضة البرتقال، ما يجعله ذو طعم لاذع ومر، ولذلك ينصح بتخزينه والحمضيات الأخرى في وعاء الفاكهة للحصول على نكهة مثالية.

البطيخ

لا يجب أبداً تخزين البطيخ في الثلاجة لأن درجات الحرارة الباردة تقلل من فوائده الغذائية بمقدار النصف.

لذلك، فالخيار الأفضل هو الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة وتبريده فقط عند تقطيعه.