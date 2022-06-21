منها السمنة والتدخين.. عوامل تزيد من خطر إعتام عدسة العين

إعتام عدسة العين، أو كما يُسمى بمرض الساد، هو منطقة داكنة معتمة في عدسة العين تقع خلف القزحية مباشرة.

هل تعلم أن إعتام عدسة العين هو السبب الرئيسي لفقدان البصر في الولايات المتحدة؟، أيضا لا يزال السبب الرئيسي للعمى في جميع أنحاء العالم.

المعلومة السابقة كانت الدافع الأول لإطلاق شهر للتوعية بإعتام عدسة العين في الولايات المتحدة، مع وجود أكثر من 24 مليون أمريكي فوق سن الأربعين مصابون بإعتام عدسة العين.

يونيو هو شهر التوعية بإعتام عدسة العين، والهدف الأساسي منه تثقيف جميع الفئات حول الأعراض وعوامل الخطر المرتبطة بالمرض الذي يهدد صاحبه بالعمى.

صحيح أن إعتام عدسة العين يعتبر سببًا شائعًا جدًا لفقدان البصر لكن يمكن علاجه أيضا بالجراحة، فضلا عن الوقاية من الإصابة بالمرض باتباع بعض الخطوات البسيطة.

ما هو إعتام عدسة العين؟

تُعرف الأكاديمية الأمريكية لطب العيون إعتام عدسة العين بأنه “ضبابية تغطي العدسة السفلية الطبيعية التي تنحني (تنكسر) عند دخول أشعة الضوء للعين لمساعدتنا على الرؤية، وبالتالي تصبح غائمة”.

للتوضيح، توجد عدسة شفافة خلف القزحية مباشرة تقوم تلقائيًا بتركيز الضوء على شبكية العين، ومع تقدمك في العمر فإن البروتينات الموجودة في العدسة الطبيعية تتقدم في العمر أيضًا بسبب عوامل مختلفة مثل ضوء الأشعة فوق البنفسجية والتغيرات الغذائية والتمثيل الغذائي.

بمرور الوقت، تتحول العدسة التي كانت شفافة مرة واحدة ببطء إلى اللون الأصفر حتى تصبح بنية اللون في النهاية، أي يصبح لديك إعتام عدسة العين، ما يجعل العدسة الطبيعية غائمة ويمنع مرور الضوء إلى العين ويؤدي إلى تشوه الرؤية.

إذا تُركت حالة إعتام عدسة العين دون علاج، فقد تؤدي في النهاية إلى الإصابة بالعمى.

أعراض إعتام عدسة العين

قالت American Academy of Ophthalmology إن هناك بعض التغييرات في الرؤية التي قد تلاحظها إذا كنت تعاني من إعتام عدسة العين، وتشمل:

– رؤية ضبابية

– رؤية صورة مزدوجة أو مظللة

– زيادة الحساسية للضوء

– صعوبة رؤية الأشياء البعيدة

– صعوبة الرؤية جيدًا في الليل

– الحاجة إلى مزيد من الضوء عند القراءة

– رؤية الألوان الزاهية باهتة أو صفراء

– فقدان إدراك العمق

– الإصابة بالوهج والهالات أثناء القيادة ليلاً

عوامل الخطر لإعتام عدسة العين

يمكن لأي شخص أن يصاب بإعتام عدسة العين، وفي حين أن معظم الأشخاص لا تظهر عليهم الأعراض عادةً حتى سن الأربعين على الأقل، يمكن أن يؤثر إعتام عدسة العين أيضًا على الشباب أو حتى الأطفال.

وتشمل الأسباب وعوامل الخطر الرئيسية لإعتام عدسة العين ما يلي:

– الشيخوخة (السبب الأكثر شيوعًا بسبب التغيرات الطبيعية في العين بعد سن الأربعين)

– السمنة

– ارتفاع ضغط الدم

– مرض السكري

– مشاكل العين (إصابة أو جراحة أو علاج إشعاعي للجزء العلوي من جسمك)

– الاستخدام طويل الأمد للستيرويدات أو الكورتيكوستيرويدات

– الإفراط في تناول الكحول

– التدخين

– التعرض طويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية

– التاريخ العائلي (وجود والدين أو غيرهم من أفراد الأسرة يعانون من إعتام عدسة العين)

طرق الوقاية من إعتام عدسة العين

وفقا للأكاديمية الأمريكية يمكن لأي شخص الوقاية من إعتام عدسة العين أو إبطاء تطور المرض عند الإصابة من خلال:

– إجراء فحص العين سنويا إذا كان عمرك أكبر من 65 عامًا، أو كل عامين إذا كنت أصغر سنًا.

– الابتعاد عن أشعة الشمس بارتداء النظارات التي تحجب ما لا يقل عن 99٪ من الأشعة فوق البنفسجية وقبعة.

– التوقف عن التدخين، وأقلع عن شرب الكحول.

– استخدم أضواء أكثر سطوعًا للقراءة والأنشطة الأخرى، وقد تكون العدسة المكبرة مفيدة أيضًا.

– التقليل من القيادة ليلاً بمجرد أن تصبح الرؤية الليلية أو الهالات أو الوهج مشكلة.

– علاج أي مشاكل صحية أخرى، خاصة مرض السكري.

– الحرص على على ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة المناسبة لتصحيح رؤيتك.

– اتباع نظام غذائي متوازن غني بفيتامين ج والفواكه والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أو تناول المكملات الغذائية.

– عندما يصعب عليك إكمال أنشطتك المعتادة وتزعجك الأعراض ففكر في إجراء الجراحة، حيث يمكن إزالة إعتام عدسة العين بالجراحة فقط.