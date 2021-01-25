منها الشوفان والمكسرات... أطعمة تقاوم كسل الشتاء

الشعور بالنعاس والرغبة في الاستلقاء والخمول من أبزر الأشياء التي تميز فصل الشتاء، لكن باتباع العادات الجيدة وتناول مجموعة من الأطعمة، يمكن التغلب على كسل الشتاء بسهولة، وفقاً لموقع “فان بيدج” الإيطالي.

1. قرع العسل

يعد القرع أو اليقطين رمز مواسم الخريف والشتاء، فهو غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة.

لذلك في أيام الشتاء الباردة، تناول حساء القرع أو طبخه مع الأزر، يمكن أن يساعدنا في إيجاد التوازن لمواجهة يومنا بشكل أفضل ومحاربة التعب الناجم عن تغير الموسم، وذلك بفضل احتوائه على الزنك والأحماض الدهنية المفيدة.

2. الشوفان

الشوفان من أكثر الحبوب التي يُنصح بأن تكون حاضرة بقوة في أنظمتنا الغذائية بشكل عام، وتحديداً في الشتاء، خصوصاً في أوقات التعب أو الإجهاد الشديد.

الشوفان غني بالألياف وفيتامين B1، ويمكن أن يساعدنا على مواجهة أيام الشتاء الباردة، وتحفيز التركيز.

كما يمتاز بإمكانية إعداد أشهى الأطباق منه سواء الحلوة أو المالحة في الإفطار أو السلطات.

3. المكسرات

يمكن للمكسرات أن تساعدنا بالفعل على مواجهة تعب وكسل الشتاء، لقدرتها على منحنا الطاقة اللازمة لذلك، من خلال تناولها بانتظام وبكميات معتدلة.

الجوز والكاجو واللوز يمكن اتخاذها الحليف الأكثر ثقة وفاعلية في مكافحة التعب والإجهاد.

4. الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة ليست فقط أفضل صديق، بل هي العلاج الأكثر كلاسيكية للتعب المفاجئ أو الحالة النفسية السيئة في أيام الشتاء.

تعمل الشوكولاتة الداكنة على زيادة مستويات السيروتونين (هرمون السعادة) والمساعدة على محاربة التعب والتوتر.

5. فواكه الموسم

تناول الفاكهة الموسمية من أفضل طرق التغلب على كسل الشتاء، والتعامل مع نزلات البرد والتوتر والإرهاق.

ومن أبرز فواكه موسم الشتاء المفيدة للغاية، البرتقال والكيوي، الغنيان بفيتامين C والأملاح المعدنية.

6. السلمون

بعد يوم طويل ومرهق في العمل، إذا شعرت بالتعب، يمكنك شحن طاقتك واستعادة لياقتك بشريحة لحم سلمون طازجة بطهيها في المقلاة أو في الفرن أو على الشواية، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.