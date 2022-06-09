منها تحسين صحة القلب.. إليكم أهم فوائد التوت البري المجفف!

يلجأ العديد من الأشخاص الى إدخال الفواكه المجففة الى نظامهم الغذائي، فهي تتمتع بمذاق لذيذ وتحتوي على كميات أقل من السكر. لكن يجب أن تستهلك باعتدال، لا سيما اذا كان الشخص يسعى الى انقاص الوزن.

والتوت البري هو أحد اشكال الفواكه المجففة، ويحتوي التوت البري المجفف على مركّبات مضادّة للأكسدة قد يكون لها فوائد عديدة على صحة الإنسان، ومن أهمها مساهمتها في إصلاح الأضرار التي تلحق بخلايا الجسم بسبب الجذور الحرّة، وهذا بدوره يساعد في خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة أيضاً.

من فوائد التوت البري أيضاً احتواؤه على نسبة عالية من مادة الأنثوسيانين التي تمنحه اللون الأحمر الداكن؛ والتي أظهرت الدراسات أنّ لها تأثيرات مضادّة للسرطان والالتهابات إلى جانب فوائدها الصحية العديدة.

للتوت البري العديد من الفوائد الصحية، فهو غني بالقيم الغذائية المختلفة كما أنه منخفض الكربوهيدرات. يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم، مثل الفيتامينات، المعادن، مضادات الأكسدة، الكربوهيدرات والأحماض الأمينية الأساسية. وبفضل احتوائه على هذه المركّبات فهو يملك فوائد صحية كثيرة لجسم الإنسان”.

تعزيز صحة الأمعاء

تبيّن أن التوت البري المجفف يمكن أن يساعد في تحسين مستويات البكتيريا الجيدة في الأمعاء، وخصوصاً لدى النساء اللواتي يتناولن اللحوم. ومن فوائده أنه يساعد في تقليل إفراز الأحماض الصفراوية في القناة الهضمية، والتي لها صلة بسرطان القولون.

التوت البري المجفف وصحة الفم

من فوائد التوت البري المجفف أو الطازج أنه يساعد في التحكّم في الأحماض الضارّة الموجودة في الفم، حيث يقلّل من كمية الحمض أو يمنعه من الالتصاق بالأسنان، مما يساعد في التقليل من خطر تسوّس الأسنان، وأمراض اللثة، وحتى سرطان الفم.

تحسين صحة القلب

يحتوي التوت البري المجفف على مجموعة من مضادات الأكسدة القوية، والتي تعمل على حماية وتعزيز صحة القلب، بالإضافة إلى دورها في خفض خطر الإصابة بالسرطان.

فوائد التوت البري المجفف والدورة الشهرية

يساهم تناول التوت البري على تخفيف الآلام المصاحبة لفترة الدورة الشهرية الناتجة من انقباضات الرحم، كما أنه مفيد للتخلص من القلق والاكتئاب والتقلّبات المزاجية التي تمرّ بها النساء نتيجة تغير الهرمونات. وله فوائد أيضاً جمالية، حيث يحفّز نمو بصيلات الشعر ويمنحه الحيوية والجاذبية واللمعان الطبيعي.

فوائد التوت البري المجفف والحامل

لأن التوت البري المجفف يحتوي على مضادات الأكسدة بنسبة كبيرة فهو يعمل على تعزيز كفاءة المشيمة للحوامل، ويخفّف من الإجهاد والتقلّبات المزاجية المرافقة لهذه المرحلة.

كما يحمي الحامل من الإصابة بالإمساك والبواسير أو التعرّض لمشاكل المسالك البولية، ويعمل على تطهير جسمها من السموم والأملاح الزائدة، ويقيها بذلك من الإصابة بضغط الدم المرتفع أو سكر الحمل. ولأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد فهو مفيد للوقاية من الأنيميا خلال فترة الحمل.

فوائد التوت البري المجفف والكلى

التوت البري المجفف يعتبر من العلاجات الطبيعية المفيدة للغاية لمريضات الكلى، فهو يعمل على تنظيف الكلى وتطهيرها، ومنع تكوّن الحصوات بها. كما يفيد في تطهير الجسم من السموم والأملاح التي قد تترسّب على الكلى مسببة الحصوات. لذا، كان يُستخدم منذ القدم في علاج أمراض الكلى، وهو يفيد في تطهير الجسم من البكتيريا القولونية التي تتسبّب في أغلب حالات الأمراض الكلوية والتهابات المسالك البولية.

فوائد صحية منوّعة للتوت البري المجفف:

-حماية الجسم من الإصابة بالسرطان.

-تنشيط جهاز المناعة وتقويته.

-حماية العين من الإصابة بالجلوكوما.

-تقوية الجلد ومنحه الصحة والنضارة.

-الحفاظ على توازن ضغط الدم.

-مكافحة الربو وتقليل خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي.

-الحفاظ على توازن الهرمونات بالجسم.

-مكافحة الاكتئاب وتعزيز الطاقة الإيجابية.

-تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

-الوقاية من الإصابة بحصوات الكلى.