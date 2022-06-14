منها تهدئة الأعصاب.. فوائد لا تتوقعونها لبذر الكوسا

تحتوي البذور بشكل عام على عدد من المنافع والفوائد الصحية تنعكس ايجابًا على الجسم، نظرًا لاحتوائها كميات من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

ولعل بذور الكوسا هي واحدة من هذه البذور. وفي السطور التالية نستعرض أهم الفوائد لهذه البذور:

تنظيف الأمعاء

تساعد بذور الكوسا بتخليص الأمعاء من الديدان المعوية، وقد تمَّ التأكيد على ذلك من خلال مجموعة من الأبحاث العلمية.

تقليل العطش

وجدت بعض الدراسات العلمية، أنّ بذور الكوسا تخفف من الشعور بالعطش، وتقلل من درجة حرارة الجسم في الأجواء الحارّة؛ فاستعينوا بها في فصل الصيف.

تهدئة الأعصاب

لبذور الكوسا فوائد مهمّة على صحتكم النفسية؛ فهي تساهم في تهدئة الأعصاب وتخفف من بعض الاضطرابات النفسية مثل: الشعور بالتوتر، والقلق.

تعزيز صحة القلب

بذور الكوسا تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، وقد ارتبط تناوله بتخفيض مشاكل القلب، والمشاكل الخِلقية عند الجنين.. كما أنّ هذه البذور غنية ببعض المعادن الهامّة مثل: البوتاسيوم والمغنيسيوم؛ مما يجعلها خافضة لضغط الدم المرتفع، ومناسِبة جداً لمرضى القلب، وقد أظهرت الأبحاث أن النقص في بعض العناصر الغذائية، يمكن أن يرتبط مباشرة بمشكلة قصور القلب.

ضبط الوزن

يساهم تناول حفنة من بذور الكوسا كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، في تزويد الجسم بكمية عالية من الألياف؛ مما يؤمن الشعور بالشبع لوقت طويل، ويحُول دون تناول كميات كبيرة من الطعام في الوجبة الرئيسية التالية؛ الأمر الذي يساعد على إدارة الوزن.

تحسين صحة العيون

تعتبر بذور الكوسا من الأطعمة المفيدة جداً لصحة العيون، وذلك لاحتوائها على اللوتين؛ مما يقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي، وإعتام عدسة العين، كما أنها تساهم في الحفاظ على صحة البشرة، وعلى صحة القلب والأوعية الدموية.

السيطرة على مستوى السكر في الدم

تساهم الألياف الموجودة في بذور الكوسا في السيطرة على مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، ولاسيما أنها تحتوي أيضاً على كميات منخفضة من الكربوهيدرات، وقد ذكرت إحدى الدراسات التي أُجريت في ألمانيا، أنَّ الألياف غير القابلة للذوبان المتوفرة في بذور الكوسا، فعّالة في خفض خطر الإصابة بمرض السكري.