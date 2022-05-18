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منها محاربة الخرف.. إليكم فوائد "التوت الأزرق"

18 - مايو - 2022
التوت الأزرق يحارب خرف الشيخوخة

التوت الأزرق يحارب خرف الشيخوخة

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يعتبر التوت من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، فهو يحتوي التوت على المواد السكرية والبروتينية والفيتامينات والأملاح المعدنية.

نجح فريق من باحثي جامعة “سينسيناتي” الأمريكية، في التوصل لنتائج جديدة ومهمة عن تناول “التوت الأزرق”، خاصة في مرحلة منتصف العمر.

وأفاد الموقع الإلكتروني كونسلتو، اليوم الثلاثاء، أن باحثين من جامعة “سينسيناتي” الأمريكية قد توصلوا إلى أن تناول التوت الأزرق ربما يقلل احتمالات الإصابة بخرف الشيخوخة في مرحلة الكبر.

وأكدت الدراسة الأمريكية أن فوائد التوت الأزرق كثيرة ومتعددة ومهمة، خاصة للأشخاص الذين تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بخرف الشيخوخة والزهايمر، خاصة وأنه يحتوي على نسبة عالية من المغذيات الدقيقة ومضادات الأكسدة مثل مادة الأنثوسيانين.

وأفادت الدراسة بأنه بالرغم من أن التوت الأزرق لا يختلف كثيرا عن خضروات وفواكه أخرى مثل الكرنب الأحمر، فإنه يحتوي على مواد تكسبه لونه الشهير “الأزرق”، بالإضافة إلى أنها تساعد النبات على مقاومة المواد المشعة وأمراض النبات ومخاطر أخرى.

ولم تقف نتائج الدراسة الأمريكية عند هذا الحد، بل أشارت إلى أن التوت الأزرق يضم فوائد مهمة للبشر، مثل إنتاج الطاقة داخل الخلايا ومقاومة الالتهابات وتحسين عملية الأيض.

وأجرى الباحثون الأمريكيون تجربة على 33 شخصا من مختلف أنحاء مدينة “سينسيناتي” تتراوح أعمارهم ما بين 50 و65 شخصا، كانوا يعانون، في الأساس، من مشاكل الزهايمر وخرف الشيخوخة، فضلا عن السمنة، ومع تناولهم كميات من التوت الأزرق، بدا عليهم التحسن الملحوظ في الوظائف الذهنية، مثل استعادة النشاط الذهني والمعلومات.

وعلى الرغم من كون الدراسة أو ما انتهت إليه الدراسة من نتائج، فإن تلك النتائج المبدئية تؤشر إلى معلومات مهمة ومثيرة بشأن فوائد “التوت الأزرق”.

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