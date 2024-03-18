منها محاربة "الخرف".. إليك الفوائد السحرية لثلاثة أطعمة

شاركت إحدى خبيرات التغذية ثلاثة أطعمة من شأنها أن تمنح دماغك التغذية التي يحتاجها لمحاربة الخرف.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، قالت خبيرة التغذية ناهد علي: “رأيت بنفسي القوة التي يمتلكها طعامنا للمساعدة في الحماية من الخرف مع تقدمنا في السن، بعض الخيارات البسيطة يمكن أن تساعد في الوقاية من الخرف، إنها تحدث فرقا حقيقيا.”

التوت

ينبغي علينا جميعا أن نتناول المزيد من التوت، حيث أنه يقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى بعض الأشخاص في منتصف العمر.

إن تناول حفنة أو اثنتين من التوت يوميا أمر مهم للغاية، سواء كان ذلك عن طريق إضافته إلى الشوفان أو الزبادي.

الأسماك الغنية بالدهون مثل السلمون لها تأثيرات قوية على الدماغ والحفاظ على الخلايا.

تناول كميات كبيرة من الأسماك في النظام الغذائي يرتبط باستمرار تحسن الصحة المعرفية في سن الشيخوخة.

المكسرات

تعتبر المكسرات رائعة لتغذية الدماغ.

تناول المكسرات على المدى الطويل يعد المفتاح لتحسين الصحة الإدراكية ومكافحة الخرف لدى كبار السن.

يُستخدم مصطلح “الخرف” لوصف مجموعة من الأعراض التي تصيب قدرات الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية.

يحدث الخرف بسبب تلف الخلايا العصبية وروابطها في الدماغ أو فقدانها، وتتوقف الأعراض على المنطقة المصابة من الدماغ، وتتباين آثاره من مريض لآخر