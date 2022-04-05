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من أمراض العيون النادرة.. تعرف على الهيمولاكريا

6 - أبريل - 2022
احمرار العين

احمرار العين

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يعاني العديد من الاشخاص من مشاكل في العين حيث تدمع العين دماً، ويعرف مرض الهيمولاكريا هو مرض نادر يصيب العين، ويجعل المريض يدمع دما، ويطلق الأطباء على تلك الدموع اسم الدموع الدموية، وهناك العديد من الاسباب للإصابة بالهيمولاكريا.

كإصابات الملتحمة، أو وجود جسم غريب في الجفن، او الاصابة باضطرابات الدم، مثل الهيموفيليا، وقد يحدث نتيجة ارتفاع ضغط الدم، أو نزيف الأنف، او الأصابة بأورام في العين، وذلك بحسب موقع “Mayo clinic”، وبحسب المعلومات الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب العيون “AAO”.
وللكشف عن اسباب الاصابة بالهيمولاكريا، يجب اجراء الفحوصات اللازمة كإجراء فحوصات وأشعة مقطعية على الجمجمة والجيوب الأنفية والمجاري الدمعية، وتصوير سطح العين بالصبغة، وحقن مادة مشعة في مجرى الدموع وتتبعها بالأشعة.
ومن ابرز طرق علاج الهيمولاكريا، هي استئصال حصوات الجهاز الدمعي، او استئصال الأورام من العين، او استئصال الأورام من الأنف، حتى لا تصل للقناه الدمعية.

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