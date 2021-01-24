من أهم الخضراوات التي تقي من الأمراض… إليكم فوائد الفجل

يحتوي الفجل على العديد من العناصر الغذائية المهمة، لذلك يعتبر من أهم الخضراوات التي تقي الإنسان من الأمراض وتعزز صحته.

ومن أبرز تلك العناصر مضادات الأكسدة وفيتامين سي، والألياف، مما يقي من التعرض إلى العديد من الأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان، وفي التقرير التالي نستعرض أهم فوائد الفجل للصحة..

تحسين صحة القلب

الفجل يحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم، مما يساعد على التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتقليل من معدل ضغط الدم المرتفع، فضلا عن أنه يعتبر مصدرا طبيعيا للنترات الطبيعية والتي لها دور في تحسين تدفق الدم إلى القلب وجميع أنحاء الجسم.

تحسين وظائف الكبد

يحتوي الفجل على العديد من المركبات المهمة المفيدة لصحة الكبد، ومنها مركب أندول وكاربينول وميثيلثيو وغيرها، والتي تساعد الكبد على التخلص من السموم التي تتراكم به، وتساعد على الشفاء من بعض أمراض الكبد كما أن هذه المركبات أيضا مفيدة للتخلص من سموم الكلى.

الوقاية من مرض السكري

الفجل غني بالمركبات الكيميائية ومنها الأيزوثيوسيانات والجلوكوزينولات التي تساعد على تنظيم معدل السكر بالدم، فضلا عن أن الفجل يعزز من إنتاج الأديبونكتين الطبيعي بالجسم وهذا الهرمون له دور في الوقاية من مقاومة الأنسولين، والجدير بالذكر أن الفجل مليء بمضادات الأكسدة والتي لها دور كبير في الحماية من الإصابة بمرض السكري.

مكافحة السرطان

الفجل مهم جدا للوقاية من تعرض الجسم إلى الجذور الحرة، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية جدا من مضادات الأكسدة والألياف، فضلا عن احتوائه على الكثير من الفيتامينات وهذا كله يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية والأورام التي من الممكن أن يتعرض إليها الجسم.

وذكرت دراسة أشار إليها موقع “WEBMD” إلى أن الفجل يحتوي على مادة سولفورافان، وهي من المواد التي تساعد على الوقاية من سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمبيض بشكل فعال.

فوائد الفجل للحامل

الفجل يوفر للحامل الكثير من العناصر الغذائية اللازمة لها، حيث إنه يحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين سي، كما أنه يحتوي على المعادن مثل الكالسيوم والحديد، والفولات والبوتاسيوم، فضلا عن أنه مصدر جيد لحمض الفوليك.

يساعد الفجل على تنظيم عمل الدورة الدموية للحامل وللجنين.

الفجل يقلل من حالات الإمساك التي تتعرض إليها المرأة خلال فترة الحمل.

الوقاية من الإصابة بسكري الحمل، وهذا لاحتوائه على الألياف الصحية.

تعزيز مناعة الحامل والجنين، حيث إنه يساعد على إنتاج الخلايا المناعية بالجسم.

فوائد عصير الفجل للكلى

تناول عصير الفجل يساعد على التقليل من تكوين الحصوات على الكلى، وهذا بفضل احتوائه على البوتاسيوم.

يساعد على إذابة الحصوات الموجودة بالكلى ويسهل عملية خروجها مع البول.

الوقاية من الإصابة بسرطان الكلى ومنع انتشار الأورام، وهذا من خلال تناول كوب من عصير الفجل على الريق يوميا.

تحسين صحة الكلى ومساعدتها على القيام بوظائفها للجسم.

فوائد الفجل للبشرة

الحماية من التجاعيد والعلامات الدقيقة التي تظهر على البشرة، وهذا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة.

يساعد على علاج حب الشباب، والبثور والحبوب.

يحتوي الفجل على الماغنيسيوم واليود، مما يساعد على تفتيح لون البشرة واستعادة صفائها.

استخدام الفجل على البشرة مع زيت اللوز يساعد على التخلص من البقع الداكنة التي تحدث بسبب أشعة الشمس.

الوقاية من الإصابة بسرطان الجلد وبعض الأمراض الجلدية، وهذا لمحتواه من مضادات الأكسدة المهمة لمواجهة الجذور الحرة، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.