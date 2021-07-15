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من هم الممنوعون من استخدام الخل؟

15 - يوليو - 2021
الخلّ

الخلّ

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الخَلّ هو محلول مخفف من حمض الخليك ويمكن الحصول على الخل بتخمير ثمار معظم الفواكه مثل التمر أو العنب أو التفاح CH3COOH.

وكشفت أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية الدكتورة زهرة بافلوفا أنه على الرغم من النصائح بفائدة استخدام الخل في علاج العديد من الأمراض، إلا أنه يمكن أن يلحق ضررا خطيرا بالصحة.

وتشير الأخصائية، إلى أن الخل عنصر مهم يساهم في العديد من العمليات، مع العلم أن الجسم لا يفتقر أبدا على هذا الحمض، لأنه ينتجه بنفسه. واستنادا إلى هذا تنصح الخبيرة باستخدام الخل بكميات صغيرة مع التوابل الأخرى فقط.

وتقول، “لا ينصح مثلا باستخدام الخل عند وجود قرحة المعدة، لأنه قد يفاقم الحالة ويسبب نزيفا في المعدة. وعموما لا ينصح باستخدام الخل عند وجود مشكلات واضطرابات في الجهاز الهضمي، والكبد والكلى. لذلك على كل من يعاني من مشكلة من هذه المشكلات، تجنب استخدام الخل في نظامه الغذائي”.

وتشير بافلوفا، إلى أنه يمكن استخدام ملعقة صغيرة من الخل مع السلطات مرتين أو ثلاث في الأسبوع فقط.

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