مواد سامة تؤدي إلى شيخوخة المبايض لدى النساء.. أين توجد؟

أفادت دراسة حديثة أن التعرض لكميات صغيرة من المعادن السامة الموجودة في مياه الشرب والطعام قد يتسبب في استنفاد البويضات في المبيض لدى النساء بشكل أسرع.

وقال باحثون من جامعة ميشيغان أن النساء في منتصف العمر اللاتي لديهن مستويات عالية من معادن الرصاص والزرنيخ والكادميوم والزئبق، قد يتعرضن لخطر انقطاع الطمث المبكر.

وقد تكون النساء اللاتي يصلن إلى سن اليأس مبكرا أكثر عرضة للإصابة بأعراض مثل الهبات الساخنة وضعف العظام وزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب والتدهور المعرفي.

كما كتب الباحثون في ذات الدراسة: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن هذه المعادن الثقيلة قد تقلل من احتياطي المبيض لدى النساء في منتصف العمر أثناء فترة انقطاع الطمث. المعادن، بما في ذلك الزرنيخ والكادميوم، تمتلك خصائص اختلال الغدد الصماء وقد تكون سامة للمبيضين”.

وربطت المعادن مثل الرصاص والزرنيخ بالعديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك العقم والبلوغ المبكر، وبعض أنواع السرطان والسكري والسمنة. وتتواجد في الشوكولاتة الداكنة والخضروات الورقية الخضراء وأغذية الأطفال.

وبحسب الدراسة ذاتها فقد وجدت أن النساء اللاتي لديهن مستويات أعلى من المعدن في البول كن أكثر عرضة لانخفاض مستويات هرمون AMH، وهو مؤشر على انخفاض عدد البويضات.

وكانت تركيزات الكادميوم والزئبق المرتفعة مرتبطة أيضا بمعدلات انخفاض متسارعة في مستوى AMH مع مرور الوقت.

ويشار إلى أن الدراسة نشرت في مجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريري.