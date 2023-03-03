مواد غذائية بسيطة تخلصك من الإمساك... ما هي؟

يعاني كثر من مشكلة الإمساك التي تؤثر على مسار الحياة اليومية، وتجعلهم يشعرون بالضيق والانزعاج، إلا أن بعض الحلول في مواد غذائية قد تسهم في تخفيف الأعراض وتنظيم حركة الأمعاء بشكل أفضل.

وهناك العديد من المشروبات التي تسهم بتحفيز حركة الجهاز الهضمي ومنها:

الماء بالليمون

وفقا لأخصائية التغذية كارولين توماسون، فإن الليمون يحتوي على فيتامين “سي”، الذي تشير الأبحاث إلى أنه ملين طبيعي.

تقول الأخصائية إنه “إذا شربت ماء بالليمون كل صباح لمدة 30 يوما ستلاحظ الفرق حتما.

بذور الشيا

يساعد مزيج من الماء وبذور الشيا والقليل من الليمون على تليين الأمعاء، وبالتالي مكافحة الإمساك.

القهوة

تشتهر القهوة بمحتوياتها المنبهة، إلا أنها يمكن أن تحفز الجهاز الهضمي على العمل.

يقول اختصاصي التغذية كيم كولب، إن حتى القهوة منزوعة الكافيين تحفز الأمعاء وتساعدها على الانقباض بشكل أفضل.

عصير الفواكه

يمكن للعصائر مثل الكمثرى والتفاح والمشمش أن تخفف الإمساك.

للخوخ أيضا آثار إيجابية، حيث يقلل بشكل كبير من صلاة وتكتل الفضلات، ويخفف من انتفاخ البطن.

عصير الألوفيرا

تحتوي الألوفيرا على عدد كبير من مضادات الأكسدة، ويمكن أن تساعد في تسريع حركة الأمعاء وتخفيف الانتفاخ.

الشاي بالزنجبيل

يحتوي هذا المشروب على العديد من المركبات التي تسهم في تحفيز الجهاز الهضمي بشكل جيد وتخفيف الانتفاخ.