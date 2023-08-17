مواد غذائية تُساعد على تسريع انتاج الطاقة وحرقها

من الصعب بعد الأربعين من العمر، وفقاً للأطباء وخبراء التغذية، الاحتفاظ برشاقة الجسم بسبب انخفاض سرعة عملية التمثيل الغذائي.

ويُشير إختصاصي الغدد الصماء وخبير التغذية الروسي أنطون بولياكوف إلى أن تجاوز هذه المشكلة يعتمد ليس فقط على المواد الغذائية التي يتناولها الشخص بل بعمل الجسم ككل.

وأوضح أن الطعام والمشروبات يمكنها فقط التأثير على الآلية التي تدعم عملية التمثيل الغذائي، ولكن لا تسريعها بصورة مباشرة. وحدّد المواد الغذائية والمشروبات التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي التالية:

الكاكاو، يعمل كمنشط للميتوكوندريا، التي توفر الطاقة لخلايا الجسم. وإذا لم تكن كافية، فلن يتم تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة قابلة للاستخدام، ما يؤدي إلى شعور الشخص بالتعب المستمر، وبالتالي استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.

الرمان، يحتوي الرمان على اليوروليثين، الذي يؤثر أيضاً على نمو الميتوكوندريا ويوفّر الطاقة للخلايا.

الأسماك، تُحسّن الأسماك ليونة غشاء الخلايا، ما يسمح لها باستقبال الإشارات من الوسط المحيط. ووجود أحماض أوميغا-3 الدهنية في تركيب الأسماك يحول السعرات الحرارية إلى طاقة حرارية ويُسرّع عملية التمثيل الغذائي.

من جانبه، حدد خبير التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ المواد الغذائية والمشروبات التي تعجل عملية التمثيل الغذائي.

الشوكولا المرّ، يعمل وفقا لمبدأ الكاكاو ويساهم في تنشيط الجسم وتعجل عملية التمثيل الغذائي.

الفلفل والزنجبيل والقرفة والقرنفل والثوم، فلهذه المواد خصائص تزيد من إنتاج الطاقة التي في معظمها تكون على شكل حرارة.

الشاي (الأسود والأخضر)، يفقد الشاي أثناء التخمير بعض المواد النشطة. لذلك، فإن تناول الشاي بنوعيه يساعد على تخفيض الوزن، بالإضافة إلى ذلك خصائصه المضادة للالتهابات. ففي حالة السمنة تبدأ الالتهابات في الأنسجة، ويقل انتاج الطاقة في الجسم. والشاي الأخضر يوقف هذه العملية، ما يساعد على تخفيض الوزن.