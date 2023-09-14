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مواد غذائية مُضرّة لمن يُعاني من الصداع النُصفي

منذ 33 دقيقة
طعام

طعام

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أكدت رئيسة قسم الأعصاب في المركز الفيدرالي للدماغ والتقنية العصبية الدكتورة أولغا بويكو، أن الأفوكا والنبيذ الأحمر والجبن والشوكولا يمكن أن تُفاقم نوبات الصداع النصفي.

وتشير الطبيبة، في ندوة صحافية بعنوان “أكثر من مجرّد صداع: طرق جديدة لتشخيص وعلاج الصداع النصفي”، إلى أنه لا ينصح من يعاني من الصداع النصفي بتناول المنتجات المحتوية على “التيرامين”.

وتقول: “هذه المنتجات تشمل الشوكولا، المكسرات، الأفوكا والنبيذ الأحمر وكذلك أنواع الجبن الصلبة، لأنها يمكن أن تزيد من شدة الحالة وتفاقمها”.

من جانبها، تشير الدكتورة مارينا تروبيتسينا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للصداع هي الإجهاد والارهاق والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.

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