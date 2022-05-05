مواقد الغاز “سبب” في إصابة الأطفال بالربو

أثبتت دراسة حديثة بأن عيون التي تعمل بالغاز قد تكون سبب في إصابة الأطفال بمرض الربو، وتكون شدة الربو أعلى في المنازل التي تحتوي على نسبة أكبر من ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء، وتعد مواقد الغاز مصدراً رئيسياً لثاني أكسيد النيتروجين في الأماكن المغلقة.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 8% من سكان الولايات المتحدة يعانون من الربو، مع إيضاح أن ثلث المنازل الأمريكية تعمل مطابخها بالغاز، وذلك بحسب موقع “lifehacker”.

وأفضل طريقة لتقليل التلوث الداخلي من في الأماكن التي تستخدم الغاز التهوية جيدة، وهو ما يتحقق بالتأكد من بعض الأمور، أولها “اكتشف ما إذا كان شفاط المطبخ الخاص بك ينفث بالفعل إلى الخارج، خاصةً وأنه من الجيد توفر فتحة تهوية تمر عبر الحائط أو أعلى مدخنة”.

وإذا كان شفاط المطبخ الخاص بك من النوع المعاد تدويره، فقم بإنشاء تهوية بطريقة أخرى إذا استطعت ويعد فتح النافذة أحد الحلول التي يمكنك استخدامها عندما يكون الطقس جيداً، ومن الممكن تركيب مروحة عادم مباشرة في الجدار الخارجي، مما يساعد على تهوية المطبخ أثناء الطهي.