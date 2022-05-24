مودرنا تختبر لقاحا محتملا للوقاية من جدري القرود

تجري شركة مودرنا اختبارا للقاح محتمل للوقاية من جدري القرود في مرحلة الاختبارات قبل السريرية مع انتشار المرض في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة بجدري القرود المؤكدة بلغت 131 حالة وهناك 106 حالات أخرى مشتبه بها منذ الإبلاغ عن أول إصابة بالمرض في السابع من مايو أيار خارج نطاق الدول الذي عادة ما ينتشر فيها المرض.

ولم تستجب مودرنا بعد لطلب بالإفصاح عن المزيد من التفاصيل بشأن اللقاح المحتمل.

,بعد الإرتفاع المقلق لمرض جدري القرود، انكبّ العلماء داخل المختبرات لكشف كل المعلومات المتعلقة بالفيروس، لتسهيل عملية مواجهته، فما المعلومات المتوفرة حتى الان، وما هي المدة التي يبقى الشخص المصاب فيها “معديا”.

يعد جدري القرود مرضا معديا عادة ما يكون خفيفا، وهو متوطن في مناطق من غرب ووسط قارة إفريقيا. والإصابة بالمرض في بدايتها كانت تحدث عند الاحتكاك بالحيوان المصاب، إلا أنها الآن تنتقل الآن بين شخص وآخر.

وانتشر المرض في عدد من الدول غير الإفريقية، مثل إسبانيا واليونان والولايات المتحدة وكندا، ووصل إلى الشرق الأوسط، مع تسجيل إسرائيل أول إصابة بالمنطقة.

وينتشر هذا المرض من خلال الاحتكاك المباشر، مثل لمس ملابس الشخص المصاب أو لعابه، ويعد الاتصال الجنسي واحدا من أبرز أسباب العدوى.

ولأن العدوى تحدث عبر الاحتكاك المباشر مع المصاب، فإنه يمكن احتواؤه بسهولة من خلال تدابير مثل العزل الذاتي والنظافة فور تشخيص أي إصابة جديدة.