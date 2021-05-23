الأثنين 12 شوال 1442 ﻫ - 24 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“مودرنا” تدعو إلى التطعيم بجرعة ثالثة… إليكم التفاصيل

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 23 - مايو - 2021 6:47 مساءً
شركة مودرنا

شركة مودرنا

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس التنفيذي لشركة “مودرنا”، ستيفان بانسيل، اليوم الأحد، إن التطعيم بحقنة معززة لأكبر عدد ممكن من الناس، هو وسيلة جيدة لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وأضاف: “نعتقد أن لقاحنا سيكون فعالا لفترة مماثلة، باستثناء أن المتغيرات الجديدة تزيد مستوى التهديد، وهذا هو السبب في أننا يجب أن نطعم جميع الأشخاص المعرضين للخطر بجرعة ثالثة بحلول نهاية الصيف، وعلى وجه الخصوص سكان دور رعاية المسنين الذين تلقوا جرعتهم الأولى في بداية العام”.

واقترح الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية كذلك أنه من أجل حماية “الأشخاص الضعفاء غير المطعمين”، يجب أن يتلقى جميع البالغين والمراهقين حقنة معززة.

وحذر بانسل من أن ثلاثة أشهر أو حتى شهرين من التأخير في التطعيم قد تؤدي إلى زيادة عدد حالات العلاج في المستشفيات والوفيات، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى موجة رابعة من فيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وقال إن شركته تختبر الآن ثلاث استراتيجيات تعزيز مختلفة، الأولى ضد سلالة ووهان الأصلية، والثانية ضد سلالة جنوب أفريقيا والثالثة ضد مزيج من الاثنين. يتم قياس فعالية هذه التعزيزات الثلاثة لاحقا على المتغيرات الأربعة التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية الأكثر خطورة.

تخطط الشركة لإطلاق دراسة على الأشخاص بالقرب من أوائل شهر يونيو/ حزيران وتهدف إلى الحصول على موافقة من الهيئات التنظيمية بحلول سبتمبر/ أيلول.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من الصحة

شكل الدماغ- تعبيرية
احذر.. عادة شائعة قد تؤدي إلى تقليص دماغك وتراجع قدرتك على التفكير
أظافر - تعبيرية
أسباب تقصف الأظافر وطرق العلاج
الخضار والفواكه
إليكم الفاكهة المثالية لتحسين عملية الهضم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الفنان سمير غانم
كل ما تود معرفته عن “الفطر الأسود” الذي أنهى حياة سمير غانم
البيض
احذروا تخزين البيض في باب الثلاجة… قد يشكل خطرا كبيرا
الدولار
قفزة لدولار السوق السوداء… إليكم التفاصيل