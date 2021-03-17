الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"موديرنا" تبدأ تجارب لقاح كورونا على الأطفال

17 - مارس - 2021
لقاح موديرنا

لقاح موديرنا

A A A
طباعة المقال

تتواصل الجهود في تطوير اللقاحات المضادة فيروس كورونا المستجد ، الذي تجاوزت حصد أرواح أكثر من 2.7 مليون إانشان منذ تفشيه في شهر ديسمبر عام 2019 بالصين .

في تطور نوعي على طريق مكافحة الجائحة، أعلنت شركة “موديرنا”، الثلاثاء، أنهاء بدأت إعطاء جرعات من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد للمرضى من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و12 عاما.

وتأتي تلك الخطوة في مرحلة متقدمة من دراسة تجريها الشركة الأميركية على لقاحها المضاد لـ”كوفيد 19”.

وستقيّم الدراسة سلامة وفعالية جرعتين من لقاح “mRNA-1273” بفاصل زمني يبلغ 28 يوما، وتعتزم تسجيل حوالي 6750 طفلا في الولايات المتحدة وكندا.

وقد تم ترخيص اللقاح بالفعل للاستخدام في حالات الطوارئ لدى الأميركيين، الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.

كما تختبر الشركة في دراسة منفصلة بدأت في ديسمبر الماضي، استخدام اللقاح ذاته لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما.

ويتم إجراء الدراسة الأخيرة بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم في الولايات المتحدة.

    المزيد من الصحة

    سعر غالون البنزين ارتفع 55 سنتا منذ أسبوع
    تنبيه.. ضرر كبير لرائحة البنزين
    طفرة في علاج مرضى القلب
    تحذير لمرضى القلب: انتبهوا من الحرارة المرتفعة
    اطعمة معززة للسعادة
    لمواجهة آلام العظام.. ابتعدوا عن هذه الأطعمة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!