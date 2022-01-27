الخميس 24 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 27 يناير 2022 |
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موديرنا تبدأ تجارب للقاح خاص بـ”أوميكرون”

منذ 5 ساعات
لقاح موديرنا

لقاح موديرنا

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قالت شركة الأدوية الأمريكية “موديرنا” إنها ستباشر إجراء تجارب سريرية على جرعة لقاح معززة مصممة خصيصا لمكافحة متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا.

وذكرت الشركة في بيان أنه “سيشارك في التجارب 600 شخص بالغ تلقى نصفهم جرعتين من لقاح موديرنا المضاد لكوفيد منذ ستة أشهر على الأقل، في حين تلقى النصف الآخر جرعتين بالإضافة إلى جرعة معززة”، مبينة أنها “تهدف من خلال هذه التجارب الى تقييم الجرعة المعززة الخاصة بأوميكرون لإعطائها كجرعة ثالثة أو رابعة”.

كما كشفت الشركة أيضا عن نتائج فعالية الجرعة التي سبق الترخيص لها ضد “أوميكرون”، وقالت إنه “بعد مرور ستة أشهر على إعطاء الجرعة المعززة، انخفض مستوى الأجسام المضادة ستة أضعاف مقارنة بذروتها بعد 29 يوما من إعطائها، لكنها بقيت قابلة للاكتشاف عند جميع المشاركين في التجارب”

وتم التوصل الى هذه النتائج من خلال دراسة عينات دم 20 شخصا تلقوا جرعة معززة بمقدار 50 ميكروغراما، أي نصف كمية الجرعتين الأوليين.

وقال ستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة “موديرنا” في البيان “نشعر بالاطمئنان لاستمرار وجود الأجسام المضادة ضد أوميكرون بعد ستة أشهر من الجرعة المعززة الحالية”.

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