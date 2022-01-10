موديرنا تزفّ أنباء إيجابية بشأن لقاح أوميكرون

قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا إن شركته تعمل مع قادة الصحة العالمية على Covid Booster الذي يستهدف المتحور الجديد أوميكرون، متوقعا التوصل إليه في وقت قريب.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، إن لقاح الأوميكرون والجرعة المعززة المحددة ستدخل التجارب السريرية قريبًا، وربما يخرج اللقاح بحلول الخريف.

وقال بانسل: “نحن بحاجة إلى توخي الحذر لمحاولة البقاء متقدمين على الفيروس وليس خلفه، وقال إن موديرنا يمكنها توفير ما بين 2 مليار إلى 3 مليارات جرعة معززة هذا العام.

وأكد بانسيل لـ CNBC: “نحن نناقش مع قادة الصحة العامة في جميع أنحاء العالم لتحديد ما نعتقد أنه أفضل استراتيجية للقاح المحتمل لخريف عام 2022”.

مضيفاً إن جرعة لقاح أوميركون المعززة ستدخل التجارب السريرية قريبًا، وتدرس “موديرنا” ما إذا كانت الجرعة تحتاج إلى احتواء أي مكونات أخرى لمحاربة الفيروس.

ووقعت شركة “موديرنا” اتفاقيات شراء متقدمة مع مدفوعات مقدمة بقيمة 18.5 مليار دولار مع المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وسويسرا مؤخرًا التي طلبت جرعات معززة لهذا الخريف.

وقال بانسل: “هناك مناقشات جارية على أساس يومي، نريد أن نكون مستعدين بأفضل منتج ممكن لخريف عام 22 “.

ووفقًا لدراسة حديثة من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، فقد أظهرت أن المعززات فعالة بنسبة تصل إلى 75٪ في الحماية من عدوى أعراض أوميكرون ،

من ناحية أخرى ، فإن اللقاحات الأصلية المكونة من جرعتين من “موديرنا” و “فايزر”، فعالة بنسبة 10 ٪ فقط في منع الإصابة بأعراض بعد 20 أسبوعًا من الجرعة الثانية وفقًا للدراسة.

ومع ذلك ، فإن الجرعتين الأصليتين لا تزالان توفران حماية جيدة ضد الأمراض الشديدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع من أي نوع سابق للفيروس، كما حددت المنظمة هدفًا يتمثل في تلقيح 70٪ من سكان كل دولة بحلول منتصف هذا العام.