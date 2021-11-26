“موديرنا”: نطور جرعة معززة من لقاح كورونا لمواجهة “أوميكرون”

أعلنت شركة موديرنا، في بيان لها، إلى أنها ستطور جرعة معززة من لقاح كورونا لمواجهة متحور “أوميكرون”.

في هذا المجال، أكدت منظمة الصحة العالمية أن متحور فيروس كورونا الجديد مقلق وينتشر بسرعة في مقاطعات عدة بدولة جنوب أفريقيا.

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الوباء “تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحورة بي.1.1.529 لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا في 24 تشرين الثاني 2021 تحتوي هذه المتحورة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق”.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية حتى الآن توصيات للدول بعدم اتخاذ تدابير تقييد للسفر ما دامت قابلية تفشي المتحورة الجديدة التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا لا تزال غير معروفة.