نتائج إيجابية لجرعة معززة من لقاح فايزر وفالنيفا ضد مرض لايم

أعلنت شركتا فايزر الأمريكية وفالنيفا الفرنسية، الخميس، أن دراسة أُجريت خلال المرحلة الثانية من التجارب الخاصة بلقاحهما المحتمل لمرض لايم ‘في.إل.إيه15‘ أظهرت “استجابة مناعية قوية” لدى الأطفال والبالغين بعد شهر من تناول جرعة معززة.

وقالت الشركتان في بيان “أكدت نتائج الجرعة المعززة في المرحلة الثانية قدرة اللقاح المحتمل على منح مناعة ضد مرض لايم لدى الأطفال واليافعين”.

وأضاف البيان “أظهر في.إل.إيه15 مقاومة جيدة في كل المجموعات العمرية بعد الجرعة المعززة”.

وتقول فايزر إنها تعتزم التقدم بطلبات الحصول على تصاريح للقاح من وكالة الأدوية الأوروبية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول عام 2026 إذا جاءت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي بدأت العام الماضي، إيجابية. وتصف فالنيفا في.إل.إيه15 بأنه “أكثر لقاح محتمل متقدم لمرض لايم يجري تطويره حاليا في التجارب السريرية”.

وكانت فايزر، عملاق صناعة الأدوية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قد قالت في وقت سابق إنها تهدف إلى تقديم طلب للحصول على التصاريح اللازمة بحلول عام 2025.

وفي فبراير شباط، قالت فايزر وفالنيفا إنهما اضطرتا لإنهاء تجارب اللقاح على عدد كبير من المشاركين الأمريكيين بسبب “انتهاكات الممارسات السريرية الجيدة في بعض مواقع التجارب السريرية التي يديرها مُشَغل موقع تجارب سريرية من طرف ثالث”.