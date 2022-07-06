الخميس 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
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نجاح أول عملية ربط للعمود الفقري في الشرق الأوسط

منذ 9 دقائق
غرفة عمليات- أرشيفية

غرفة عمليات- أرشيفية

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نجح فريق طبي إماراتي من إجراء عملية جراحية لربط العمود الفقري هي الأولى في المنطقة.

وجرت العملية في مستشفى “برجيل” في دبي وخضعت لها فتاة عمرها 13 عاما من الأردن، حسبما ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الأربعاء.

ولفتت الصحيفة إلى أن العملية التي أجراها الفريق الطبي الإماراتي هي الأولى في الشرق الأوسط.

وكانت الفتاة التي خضعت للجراحة تعاني من انحناء جانبي في العمود الفقري لأسباب غير معروفة، وهو ما جعلها تعاني من تشوه في الظهر.

كما كانت الفتاة تعاني من آلام في منطقة الظهر نتيجة هذا، وهو ما جعل عملية ربط الفقرات بواسطة رباط مرن يتم تثبيته باستخدام مسامير بطريقة محددة، يمثل وسيلة جيدة للعلاج تمكن المريض من ممارسة حياته الطبيعية بعد 4 أسابيع من العملية دون قيود.

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