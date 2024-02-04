نذر بأمراض خطيرة.. علامات تظهر على الجلد تنبه لها

يقال أن “بشرتك مرآتك”، وتؤكد بعض الدراسات تلك المقولة، حيث يمثل الجلد 15% من كتلة الجسم، ويعد أكبر الأعضاء وأكثرها وضوحا في جسم الإنسان، ومع ذلك يتغاضى الكثيرون عن وظائفه المهمة، وأبرزها الوقاية من الشمس والجراثيم، وخزان لفيتامين “د”، وتنظيم درجة حرارة الجسم.

وكونه أكثر الأعضاء وضوحا في الجسم، يوفر الجلد رؤية لأنسجة الجسم التي يحميها، لذلك فهو بمثابة مرآة للصحة، إذ يمكن من خلاله رؤية اضطرابات الأمعاء والدم والهرمونات وحتى القلب.

وهنا يعرض الأطباء بعض الأعراض التي تظهر على الجلد، والتي قد تنذر بمشاكل صحية خفية وخطيرة.

داء لايم

طفح “الحمامى المهاجرة الجلدي الدائري” يشبه “عين الثور” إلى حد ما، وهو ناتج عن الإصابة بداء لايم المزمن، الذي تسببه لدغة حشرة “القراد” في 80% من الحالات.

وعادة ما تسبب الإصابة بهذا الداء ارتفاعا في درجة حرارة الجسم وآلاما في المفاصل والعضلات والصداع، وقد تصبح أعراضه مزمنة وخطيرة في حال عدم علاجه ومتابعته.

فرفرية هينوخ شونلاين

اضطراب يسبب التهابا ونزفا في الأوعية الدموية الدقيقة أسفل الجلد والعظام والكليتين والأمعاء.

وتظهر أعراضه عادة بطفح جلدي باللون القرمزي أسفل الساقين، ومن أعراضه ألم في البطن والمفاصل.

وبحسب الأطباء يعد هذا المرض شائعا أكثر بين الأطفال دون العشر سنوات.

العناكب الشريانية

شعيرات دموية متوسعة تحت الجلد مباشرة، تشبه إلى حد ما شكل العنكبوت، وسببها بحسب الأطباء، هو زيادة نسبة هرمون الإستروجين في الدم، ما يجعلها شائعة بين النساء الحوامل أو اللواتي يستعملن موانع الحمل الهرمونية.

الشواك الأسود

شعيرات دموية متوسعة تحت الجلد مباشرة، تشبه إلى حد ما شكل العنكبوت، وسببها بحسب الأطباء، هو زيادة نسبة هرمون الإستروجين في الدم، ما يجعلها شائعة بين النساء الحوامل أو اللواتي يستعملن موانع الحمل الهرمونية.

الشواك الأسود

تظهر عادة على الوجنتين وتمتد نحو الأنف وتأخذ شكل الفراشة، وقد تكون دليلا على الإصابة باضطرابات في عضلة القلب أو مرض الذئبة.

وبحسب الأطباء تلعب صمامات القلب دورًا مهمًا في توجيه رحلة الدم بشكل صحيح عبر القلب، وتمنع التدفق العكسي.

وفي بعض الأحيان يمكن أن يضيق الصمام الموجود بين حجرات الجانب الأيسر من القلب (الصمام التاجي – ويسمى بهذا الاسم بسبب تشابهه مع قبعة الأسقف)، ما يتسبب في تدهور وظيفة القلب، وتصبح الاستجابة الطبيعية للجسم هي الحفاظ على حجم الدم الأساسي، وإيقاف التدفق نحو الجلد.

أما الذئبة فهو أحد أمراض المناعة الذاتية، الذي يؤثر بشكل رئيس على الدم، ومن أبرز أعراضه الإرهاق والحمى وآلام المفاصل وتورمها.