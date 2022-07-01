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نزيف اللثة.. إليكم الأسباب وطرق العلاج

منذ 16 دقيقة
التهاب اللثة

التهاب اللثة

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يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بنزيف اللثة لعدة مرات وبشكل مفاجئ، وخلال هذا التقرير سنتعرف على الأعراض والأسباب المرتبطة بهذه المشكلة، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “verywellhealth”.

ما هو التهاب اللثة المصاحب لنزيف اللثة؟
الإصابة بالتهاب في اللثة من أبرز وأهم الأسباب المؤدية للإصابة
بنزيف اللثة، حيث ينشأ البلاك بفعل البكتيريا الموجودة في الفم وبقايا الطعام المتراكمة، ولذا يجب تنظيف الأسنان واللثة بشكل دائم، لتجنب التعرض والإصابة بنزيف اللثة.

ما هي أسباب الإصابة بنزيف اللثة؟
وأضاف التقرير، أن التعرض لنقص الفيتامينات بالجسم تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بنزيف اللثة، ومن أبرز هذه الفيتامينات فيتامين سي وك، ولذا في حالة نظافة الأسنان بشكل جيد، وعدم وجود أي عامل مسبب للإصابة أو التعرض لنزيف اللثة يجب عليك فحص نسبة الفيتامينات بالجسم، والإكثار من تناول الحمضيات كالفراولة، والبروكلي، والبرتقال، والسبانخ والجرجير.

كما أشار التقرير، أن الإصابة بالحمل تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بنزيف اللثة، والسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث خلال هذه الفترة الحساسة.

ما هي طرق علاج نزيف اللثة؟

وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الطرق التي تساهم في علاج نزيف اللثة ومن أهمها الاهتمام بنظافة الأسنان، والكشف عن مشكلات اللثة لتجنبها، كما أنه يجب الذهاب بشكل دوري لطبيب الأسنان للكشف واكتشاف المشاكل، فقد يطلب استخدام غسول مضاد للبكتريا لتقليل تكون البلاك في الفم، ويجب مضمضة بالماء والملح لتخفيف تورم اللثة.

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