نشاط يومي لمدة 5 دقائق يخلصك من دهون البطن

لا شك أن الدهون الحشوية الموجودة في أجسامنا وتقع في عمق البطن، شئ ضروري لحماية وعزل الأعضاء، ومع ذلك، فإن الكثير منها يرتبط بحالات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2.

ولتقليل مستويات الدهون الحشوية في الجسم، أوصت مدربة اللياقة البدنية إيزابيلا موراي بالقيام بنشاط لمدة خمس دقائق يوميا لتخفيف التوتر.

وقالت: “المشي بعد العشاء لمدة خمس دقائق يوميا أو التأمل، يساهم في تقليل مستويات التوتر والدهون الحشوية (دهون البطن)”، وفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وأوضحت العلاقة بين الإجهاد والدهون الحشوية قائلة: “القشرانيات السكرية هي هرمونات ستيرويد تنتجها المنطقة الحزمية في قشرة الغدة الكظرية (الجزء الخارجي من الغدة الكظرية)، وعندما ترتفع هذه المستويات بسبب الإجهاد مثل الكورتيزول، فإنها تسبب تخزينًا للدهون في البطن، ما يؤدي إلى الدهون الحشوية”.

أضافت: “المستويات المرتفعة من الكورتيزول تؤدي أيضًا إلى الإفراط في تناول الطعام، ما قد يجعلك تتناول سعرات حرارية أكثر مما تحرق، ولكن حتى إذا لم تفرط في تناول السعرات الحرارية، فلا يزال بإمكانك زيادة الدهون الحشوية من خلال الإجهاد”.

وهناك بحثًا يشير إلى أن التركيز على إدارة الإجهاد يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن دون نقص في السعرات الحرارية.

ماذا يقول البحث؟

وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في تقارير السمنة الحالية في عام 2018 ، عن وجود صلة بين السمنة والتوتر، وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر حساسية للتأثيرات من غيرهم.

وقالت: “منذ فترة طويلة يشتبه في أن الإجهاد مرتبط بالسمنة في البطن، ومع ذلك، توجد اختلافات بين الأفراد في هذه العلاقة المعقدة.

ونقترح أن مدى تأثير الجلوكوكورتيكويد يفسر جزئيًا هذه الاختلافات بين الأفراد.

وخلصت الدراسة إلى أن الإجهاد قد يلعب دورًا رئيسيًا في تطوير السمنة والحفاظ عليها لدى الأفراد الذين لديهم زيادة في التعرض للجلوكوكورتيكويد أو الحساسية، وقد تؤدي هذه الأفكار إلى استراتيجيات علاج السمنة الفردية الأكثر فعالية.

وليس من الممكن أن تعرف بالضبط مقدار الدهون الحشوية لديك بدون اختبارات التصوير، ومع ذلك، يمكنك الحصول على فكرة تقريبية عما إذا كان لديك مستويات غير صحية عن طريق القياس حول الخصر.