نصائح تساعدك على تحسين صحة المعدة

لاشك أن النظام الغذائي السيء، يلحق أضراراً شديدة بالمعدة، لذلك أكدت العديد من التقارير الطبية على ضرورة تجنب الأطعمة التي قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

وقالت التقارير إنه من أجل تحسين حالة المعدة، فينبغي إضافة الفواكه والخضروات واللحوم قليلة الدهون ومنتجات الأسماك، إلى النظام الغذائي.

كما نصحت بتجنب الأطعمة التي يمكن أن تسبب تهيجاً للمعدة، مثل الأطعمة الدهنية والكحول وغيرها، موصية أيضاً بعدم تناول الأدوية المسكنة، والأدوية الباعة دون وصفة طبية.

وأشارت التقارير إلى أنه يجب كذلك ممارسة اليوغا أو التأمل أو التنفس العميق، من أجل التخلص من التوتر الذي يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على حالة المعدة.

وأوصت أيضاً بعدم التسرع في تناول الطعام، مبينة أنه يجب كذلك أن تكون آخر وجبة قبل النوم على الأقل ساعتين، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل اتخاذ أي إجراء لاستعادة صحة المعدة.