نصائح تساعدك للحفاظ على صحة العظام

قد لا تشكل صحة العظام مصدراً للقلق لدى الكثير من الأشخاص خاصة في سن الشباب ومرحلة المراهقة لكن الحقيقة هي أن صحة العظام تتغير مع مرور الوقت، وقد يؤدي العناية بها جيداً في سن مبكر إلى الحفاظ عليها، وحمايتك من هشاشة العظام.

ويعد المغنسيوم، والكالسيوم، والزنك، والفوسفور من المعادن الهامة التي يجب أن نحصل عليها من تناول الطعام، كما أن الفيتامينات مثل: فيتامين د، وفيتامين ك، وفيتامين أ ضرورية أيضًا لعملية التمثيل الغذائي الطبيعي للعظام، وأي نقص في هذه العناصر الغذائية يؤدي إلى ضعف العظام.

أهم النصائح للحفاظ على صحة العظام:

عوامل الخطر الفردية: إذا كان لديك عوامل خطر فردية للإصابة بكسور العظام أو هشاشة العظام يجب الحرص جيداً واستشارة الطبيب بانتظام، وتشمل تلك العوامل التدخين، ومرض السكري، وأمراض المناعة الذاتية، والأمراض الالتهابية، والكسور السابقة.

النشاط اليومي: تساعد أنشطة بناء القوة، وحمل الوزن في بناء عظام قوية، ويجب على البالغين ممارسة نحو 30 دقيقة يومياً من النشاط البدني لتقوية العظام.

الوزن الصحي: الحفاظ على وزن صحي ضروري للحفاظ على صحة العظام خاصة لدى كبار السن بينما تزيد النحافة من مخاطر فقدان العظام، والكسور.

تناول ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د: تعتمد صحة عظامنا على التدفق المستمر للعناصر الغذائية، وأهمها الكالسيوم، وفيتامين د.

لا للتدخين: يمكن أن يقلل التدخين من كتلة العظام، ويزيد من خطر إصابتك بكسر في العظام، كما يعمل النيكوتين على تثبيط الخلايا المكونة للعظام.

الأدوية المعززة للعظام: بالإضافة إلى مكملات الكالسيوم وفيتامين د، هناك العديد من الأدوية المتاحة للمساعدة في إبطاء فقدان العظام وزيادة قوة العظام لكن يجب استشارة الطبيب أولا.

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وفيتامين د بعمل على تقوية العظام، وحمايتها من الهشاشة والكسور مع التقدم في السن.