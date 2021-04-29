نصائح حول شراء أحذية لمرضى السكري

تعتمد صحة الأشخاص، الذين يعانون من مرض السكري على صحة القدمين لذلك يجب أن تختار هذه الفئة الأحذية بحذر.

ويمنع الاختيار الصحيح للأحذية ظهور التشققات والطفح الجلدي والتقرحات. وتبدو هذه إصابات طفيفة، ولكنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتسبب الغرغرينا لمرضى السكري، بحسب صحيفة “أرغومينتي إي فاكتي” الروسية.

وقالت الخبيرة الروسية أولغا تشيجيفسكايا: “إنه من المستحسن اختيار حذاء مصنوع من مواد عالية الجودة مثل الجلد الناعم وذلك للحماية من الإصابة على الطرق الوعرة. ويجب أن تكون طبقات النعل مرنة مصحوبة بوسادة هوائية. ويمكن أيضا استخدام نعل داخلي يناسب شكل القدم وذلك بهدف دعم قوس القدم الطبيعي وخفض الضغوط التي تتعرض لها بعض أجزاء القدم وتحسين الحركة”.

ويساعد النعل الداخلي على تفادي إصابات القدم المتكررة وتشوه العظام ناهيك عن تحسن المظهر الخارجي، بينها المشية والوضعية بشكل ملحوظ.

وأوصت المتخصصة، يجب التشاور مع طبيب أقدام أو أخصائي تقويم العظام عند اختيار الأحذية الصحية المناسبة.

أولا: يجب أن ينتبه الأشخاص، الذين يعانون من مرض السكري لضرورة العناية بالأقدام، عن طريق فحص البشرة، واستشارة الطبيب في حالة ملاحظة احمرار أو تقرح أو نتوء.

ثانيا: يجب الانتباه إلى إصابة الجلد بداء الفطريات فهو مرض شائع يرتبط بمرض السكري. يصف الطبيب في حال ظهوره الأدوية المضادة للفطريات.

ثالثا: يجب مراقبة درجات حرارة المياه فالحروق لدى مرضى السكري تستغرق وقتا طويلا للشفاء.

رابعا: يجب ممارسة الرياضة فتعمل التمارين والمشي لمسافات طويلة على تحسين الدورة الدموية وتنشيطك ورفع معنوياتك.

خامسا: وضع الأقدام في المياه الدافئة. فالأقدام النظيفة أقل عرضة للإصابة بالعدوى. ويمكن تعزيز فاعلية التنظيف بوضع كريم مرطب على القدمين والساقين، وذلك بحسب “سبوتنيك”.