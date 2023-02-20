نصائح ذهبية لمرضى الديسك.. ثلاث وضعيات للنوم حافظوا عليها

تعتبر وضعية النوم الصحيحة، إحدى أهم الأسباب المساعدة على معالجة مرض الديسك، والتخفيف من آلامه خلال وبعد النوم، لذلك يؤكد الأطباء على ضرورة الابتعاد عن كل أشكال الاستلقاء غير الصحية والتي قد تزيد من معاناة مرضى الديسك خلال الوقت.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، هناك ثلاث وضعيات أساسية تساعد في النوم الصحيح لمرضى الديسك، وهم كالآتي:

1. النوم على أحد جانبي الجسم في وضعية الجنين



بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الديسك المنفتق أو ما يعرف بالقرص المنفتق فإن تبني وضعية الجنين مع النوم على أحد جانبي الجسم قد يساهم في منحهم الراحة أثناء الليل.

حيث أن الأقراص عبارة عن وسائد ناعمة بين الفقرات في العمود الفقري، ويحدث الانفتاق عندما يخرج جزء من القرص من مكانه الطبيعي، مما يتسبب في آلام الأعصاب وضعفها، لذا فإن اتخاذك لهذه الوضعية أثناء النوم سوف يقلل من انحناء العمود الفقري ويساعد في تكوين فراغات بين الفقرات.

إذا كنت تعاني من هذا النوع من الديسك فقد ترغب في محاولة النوم على جانبك في وضع الجنين من خلال اتباع الخطوات الآتية:

استلقِ على ظهرك، ثم تدحرج برفق إلى أحد جانبيك.

ضع وسادة لدعم الرأس والرقبة.

قم بثني ركبتيك نحو صدرك ولف جذعك برفق نحو ركبتيك حتى يصبح ظهرك مستقيمًا نسبيًا.

تذكر أن تبدّل جانبك من وقت لآخر لمنع اختلال التوازن.

2. النوم على البطن مع وضع وسادة تحته



عادةً ما يعد الاستلقاء على الجزء الأمامي من الجسم أسوأ وضعية للنوم، ومع ذلك بالنسبة يمكن أن يساعد النوم على البطن مع وضع وسادة نحيفة تحت البطن والوركين في تحسين استقامة العمود الفقري.

قد يفيد النوم على البطن الأشخاص الذين يعانون من مرض الديسك التنكسي أو القرص المنفتق، إلا أن مرضى الديسك التنكسي قد يستفيدون أكثر من هذه الوضعية حيث تقوم بتخفيف أي ضغوط يتم وضعها على الفراغات الموجودة بين الأقراص.

لتطبيق هذه الوضعية للنوم يجب عليك أن تفعل الآتي:

اخلد إلى السرير ومن ثم اقلب نفسك على بطنك.

ضع وسادة رقيقة تحت البطن والوركين لرفع الجزء الأوسط من جسمك.

استخدم وسادة مسطحة للرأس أو يمكنك النوم بدون وسادة.

3. النوم على الظهر مع وضع وسادة تحت الركبتين



من أبرز طرق النوم الصحيح لمرضى الديسك النوم على الظهر مع ثني الركبتين قليلًا ووضع وسادة متوسطة الحجم تحت الركبتين لدعمهما، يعد وضعية جيدة للنوم لمرضى القرص المنفتق.

حيث أن هذه الوضعية تساعد في تخفيف الضغط المبذول على أسفل العمود الفقري ممّا سيسمح بالحصول على أكبر قدر ممكن من الشفاء أثناء النوم، كما يمكن رفع القدمين أيضًا عن طريق وضع وسادة أو أكثر تحت الكعبين.