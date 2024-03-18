الأثنين 8 رمضان 1445 ﻫ - 18 مارس 2024 |
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نصائح رمضانية للرياضيين في شهر الصيام

منذ 27 دقيقة
شرب الماء

شرب الماء

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ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي يداوم عليها الكثير من الناس، خاصة الرياضيين، وخلال شهر رمضان نقدم كل يوم نصيحة مهمة لكي تستغل هذا الشهر بشكل رياضي سليم يعود بالنفع على الجميع.

يحتاج الرياضي خلال شهر الصيام لتعديل نظامه الغذائي حتى يضمن ممارسة نشاطه فى أفضل حال، ولا يتأثر أداؤه بالسلب، ولا يتراجع عطاؤه في التمارين أو المسابقات والبطولات التى يخوضها .

ويقول المحللون إن الرياضي يحتاج لشرب كمية كبيرة من المياه فى رمضان نظرا لأن الجسم يخسر الكثير من السوائل أثناء ممارسة الرياضة، ما يجعله معرضًا للجفاف والإرهاق، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة، لذا يجب تعويض هذه السوائل بشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

كما يتطلب للرياضي خلال فترة الصيام والسحور شرب جزء من المواد السائلة سواء الساخنة والباردة من أجل تزويد الجسم بكميات كبيرة من السوائل في ظل فترة الصيام

    المصدر :
  • وكالات

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