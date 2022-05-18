نصائح لاختيار الشوكولاتة الصحية

بخلاف مذاق الشوكولاتة الذي يعشقه الكثيرون، فإن الشوكولاتة تحتوي على العناصر الغذائية الرائعة.

أخبرت أخصائية التغذية فالنتينا جوكوفا ما الذي تبحث عنه عند اختيار الشوكولاتة.

وقالت جوكوفا لوكالة “سبوتنيك”: “لا فائدة من الشوكولاتة التي تحتوي على السكر في المقام الأول”. مؤكدة أنه “يجب أن يكون مكانها حبوب الكاكاو”.

وقالت: “من المهم أيضًا الانتباه إلى عدم وجود مكونات غير ضرورية في التركيبة مثل النكهات والمحليات وما إلى ذلك”.

وأوصت باختيار الشوكولاتة مع المحليات الطبيعية، مثل العسل أو التمر. “فهي صحية وألذ بكثير”.

بالإضافة إلى ذلك، نصحت خبيرة التغذية عشاق شوكولاتة الحليب باستبدالها بالشوكولاتة الداكنة، وكذلك الاهتمام أكثر بالشوكولاتة “الصحية” مع الفواكه المجففة، لاحتوائها على أيزومالت ومستحلبات”.

حقيقة فوائد الشوكولاتة الصحية

لقد أجريت العديد من الأبحاث بخصوص صحة الادعاءات حول فوائد الشوكولاتة الصحية الحقيقية، وكانت الخلاصة كما يأتي:

1. المساعدة على خفض ضغط الدم

لخصت الأبحاث التي أجريت بشكل جيد أن حول فوائد الشوكولاتة الصحية أفضل الأدلة المتاحة عن آثار الشوكولاتة على ضغط الدم هي بأن منتجات الكاكاو بما في ذلك الشوكولاتة الداكنة قد تساعد على خفض ضغط الدم قليلًا.

ومع ذلك فإن معظم الدراسات كانت لمدة قصيرة ما بين أسبوعين إلى ثمانية أسابيع وكان هناك بعض نقاط الضعف في البحوث المتاحة حيث ذكر مؤلفو المراجعة للدراسات بأنه ما زال هناك حاجة لتجارب طويلة الأمد لتعزيز فهمنا حول صحة تأثير الكاكاو على ضغط الدم وصحة القلب والأوعية الدموية.

2. المساعدة في الوقاية من السرطان

تشير بعض البحوث المخبرية والتي أجريت على الحيوانات بحيث تم فيها اتباع نظام غذائي غني بالكاكاو إلى إمكانية توفير حماية ضد سرطان الأمعاء عند تناول الكاكاو بانتظام، ومع ذلك فإنه من المستحيل أن نستنتج من البحوث التي أجريت في المختبر بشكل قطعي بأن الكاكاو يمكن أن يحمي الإنسان ضد سرطان الأمعاء.

3. خفض مستويات الإجهاد والتوتر

في دراسة صغيرة أجريت على 30 شخصًا من الأصحاء، والتي تم فيها تناولهم لـ 40 غرام من الشوكولاتة الداكنة في كل يوم ولمدة 14 يومًا شوهد انخفاض ملحوظ في هرمونات التوتر، ومع ذلك فإن هذه الدراسة التي مولتها شركة تصنيع الشوكولاتة كانت مدتها قصيرة ولا تقدم أدلة كافية على أن الشوكولاته لها أي فوائد أو آثار على الإجهاد.