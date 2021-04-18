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نصائح لتأهيل الجسم لتلقي لقاح كورونا خلال شهر رمضان

18 - أبريل - 2021
لقاح كورونا

لقاح كورونا

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يتساءل الكثيرون حول إمكانية تلقي لقاح كورونا خلال شهر رمضان ، خاصة من ناحية احتمالية حدوث بعض الأعراض الجانبية خلال ساعات الصوم .

قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح لتأهيل الجسم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان.

وبحسب صحيفة “النهار”، فإن هناك شروطا معينة ترتبط بالعادات الغذائية عند تلقي لقاح كورونا، وخاصة في رمضان.

وعن هذه الشروط، نقلت الصحيفة عن اختصاصية التغذية نيفين بشير، أن ترطيب الجسم من الشروط الأساسية التي لا بد للصائم الذي سيتلقى اللقاح من التركيز عليها بالإكثار من تناول السوائل بين الإفطار والسحور.

وأوضحت أنه ينبغي للمرأة أن تشرب كمية لترين من الماء في اليوم، بينما ينبغي للرجل أن يتناول 3 لترات في اليوم.

وشددت على أن السوائل بشكل عام ومنها العصير والحساء والشاي بالأعشاب كالشاي الأخضر والزنجبيل والقرفة تفيد في ترطيب الجسم وتحسين الاستجابة المناعية.

لكن خبيرة التغذية شددت على أن الأولوية تظل للماء دوما لاعتباره من السوائل المفضلة، خاصة في حال التعرض لارتفاع في الحرارة عند تلقي اللقاح.

كما نصحت بتناول الخضار والفاكهة والبقوليات، التي تلعب دورا مهما في تحسين المناعة.

وأشارت إلى أن هناك أنواع معينة من التوابل كالكركم، مفيدة للصائم الذي سيحصل على اللقاح لكونها تساعد في تقوية الجهاز المناعي.

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