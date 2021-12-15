نصائح لتجنب متاعب الجهاز الهضمي

اضطرابات الجهاز الهضمي تعد من أكثر المشاكل المرضية التي تؤثر على الجهاز الهضمي، والتي يشتكي منها الكثيرين.

حذر البروفيسور الألماني توماس فون هان من تناول الوجبات الثقيلة والدسمة خلال موسم الأعياد.

وقال إن تناول هذه النوعية من الوجبات يؤدي إلى متاعب للجهاز الهضمي، التي تتمثل في حُرقة المعدة (الحموضة) والشعور بالامتلاء والانتفاخ وآلام البطن.

ولتجنب هذه المتاعب أوصى أخصائي الجهاز الهضمي الألماني بمضغ الطعام جيدا لمساعدة المعدة على هضم الطعام جيدا.

وبعد تناول الطعام يمكن تحفيز عملية الهضم من خلال المشي حول المنزل لعدة دقائق، كما يسهم تدليك البطن بواسطة زيت النعناع في تنشيط حركة الأمعاء، ومن ثم تحفيز عملية الهضم.

ويمكن مواجهة حُرقة المعدة من خلال شرب اللبن؛ حيث إنه يعمل على تخفيف حمض المعدة، في حين يمكن مواجهة الشعور بالامتلاء والانتفاخ وآلام البطن بواسطة شاي الكراوية والشمر واليانسون.