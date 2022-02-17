نصائح لتحقيق أقصى استفادة من السمك

تعد الأسماك أيضًا واحدة من أفضل مصادر العناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتى تساعد على الحفاظ على الصحة، وتساعد أيضًا فى تحسين الوظيفة الإدراكية.

وحذر خبير التغذية الروسي، أندريه زولوتاريف، من تخزين الأسماك أو طهيها بشكل غير صحيح، كيلا تفقد خصائصها القيمة، مشيرا إلى كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذا الطعام.

وأكد زولوتاريف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أنه يجب تضمين أطباق السمك في نظامنا الغذائي، مشيرا إلى أن كل نوع من الأسماك له خصائصه الفريدة. على سبيل المثال، سمك القد له تأثير مضاد للأورام، ولسمك السلمون تأثير إيجابي على حالة نظام القلب والأوعية الدموية. ويحسن الإسبرط والصوري أداء الجهاز العصبي المركزي، لأن كمية كبيرة من المغنيسيوم يمكن أن تتراكم فيهما.

وأضاف أن الأسماك تفقد خصائصها المفيدة إذا لم يتم تخزينها أو طهيها بشكل صحيح. على وجه الخصوص، يمكن تدمير أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية الموجودة في الأسماك إذا لم يتم استيفاء شروط معينة.

وقال: “الأحماض الدهنية أوميغا، الفريدة والتي لا غنى عنها لجسم الإنسان، توجد فقط في الأسماك.

ولكن يجب أن نفهم أن هذه دهون خاصة تتأكسد بسرعة، لذلك يجب تخزين الأسماك بشكل صحيح. إذا كنت تشتري السمك، فحاول تناوله فقط طازجا وغير مجمد “إعادة التجميد، التخزين في البولي إيثيلين أو في عبوات مفرغة من الهواء سوف يؤدي إلى تفاقم الوضع.

وتتأكسد هذه الدهون بسرعة وتتحول إلى شكل سام. التحضير المناسب للأسماك لا يعني القلي، ولكن الطبخ مع قليل من المرق أوالطهي داخل الفرن أوالتحضير على البخار”.

وتابع خبير التغذية أن نقص أوميغا 3 في الجسم يؤدي إلى أمراض مختلفة.

وأضح زولوتاريف أن “أحد العوامل الرئيسية في ظهور الأمراض لدى الإنسان الحديث هو نقص أحماض أوميغا 3 الدهنية. والحقيقة هي أن جميع خلايا الجسم تقريبًا بها غشاء، يعتمد عمله بشكل مباشر على كمية أوميغا -3 أحماض دهنية فيه.

فكلما زاد عدد أوميغا 3، كلما كانت الخلية تتنفس بشكل أفضل، وستحدث عمليات التمثيل الغذائي بشكل أفضل، ويعتمد عمل المناعة على هذا وعلى أمور أخرى”.

وأشار إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية ستحقق أقصى فائدة لجهاز المناعة إذا تم تناول الأسماك مع الزبدة، “تأكد من تناول الزبدة في الشتاء، من بين أمور أخرى. حوالي 10 غرامات في اليوم هي القاعدة بالنسبة للشخص العادي.

لن يؤثر ذلك سلباً على جسمك من حيث الكوليسترول، إلا إذا كنت تعاني من أمراض تمنعك من تناول هذا المنتج، على سبيل المثال التهاب البنكرياس. كمية كافية من أحماض أوميغا 3 الدهنية جنبا إلى جنب مع الزبدة، تخلق تأثير المناعة القصبية الرئوية، والتي ستحميك، بما في ذلك من الفيروسات”.