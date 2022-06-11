السبت 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نصائح لحماية طفلك من حمو النيل

منذ 24 دقيقة
الحكة مؤشر لبعض الأمراض

الحكة مؤشر لبعض الأمراض

A A A
طباعة المقال

تزداد فرص ظهور حمو النيل لدى الأطفال في فصل الصيف، والسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس وزيادة الرطوبة، وعند ظهوره يتسبب في احمرار الجلد، والشعور بحكة شديدة.

فيما يلي، سنقدم لكم أهم وأبرز النصائح التي تساهم في تقليل فرص إصابة الأطفال بحمو النيل، وذلك وفقا لموقع “kidshealth”.

وأوضح التقرير أن الأطفال يصابون بحمو النيل في فصل الصيف بسبب تعرض القنوات العراقية للانسداد، ويزداد الأمر سوءا عند تعرض الطفل لبذل مجهود كبير، أو ارتداء الكثير من الملابس، والجلوس في أماكن غير جيدة التهوية.

وعن أعراض إصابة الطفل بحمو النيل، أشار التقرير، إلى أنها تكون مزعجة، حيث تظهر بثور حمراء على الجلد برؤوس بيضاء، ويصاحبها احمرار والتهاب في الجلد الشديد، وحكة بالجلد.

وقدم التقرير أبرز وأهم طرق علاج حمو النيل لدى الأطفال، ومنها:

– عدم خروج الطفل من المنزل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

– ارتداء الملابس القطنية.

– تجنب أي عامل قد يتسبب في تهيج الجلد.

– من أهم النصائح التي تقلل حدة حمو النيل وضع كمادات باردة في مكان الإصابة.

كما حذر التقرير من ظهور بعض الأعراض التي تطلب ذهاب الطفل للطبيب، ومنها الحمى، والقشعريرة، وألم شديد في الجسم، وبثور بها صديد.

    المزيد من الصحة

    آلام البطن- تعبيرية
    للتخلص من آلام الدورة الشهرية.. تناولي هذه الأطعمة الصيفية
    أطعمة تسبب زيادة في إفراز العرق
    مع بداية فصل الصيف.. نصائح لحماية جسمك من روائح العرق الكريهة
    علامات بالبشرة تنذرك بمشاكل صحية
    على الطريقة الملكية.. هكذا يمكنك الاعتناء ببشرتك

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
    مجلس الوزراء
    فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!
    حفار القبور السوري
    شهادة مرعبة.. “حفار القبور” السوري: دفنت حوالي 600 جثة أسبوعيا