السبت 22 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 27 نوفمبر 2021 |
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نصائح لخفض نسبة السكر في الدم من دون أدوية

منذ 20 دقيقة
مكمل غذائي طبيعي لخفض سكر الدم

فحص سكر الدم

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نصح الطبيب مايكل موسلي، في مقال لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية باستخدام تقنية الغناء لخفض نسبة السكر في الدم دون تناول الأدوية.

وأكد أن هذا الأسلوب سيقلل من مستوى الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن الاستجابة للتوتر.

وقال موسلي: “هذا بدوره يجب أن يخفض ضغط الدم وسكر الدم (الكورتيزول يزيد نسبة السكر في الدم عن طريق تحويل البروتين إلى غلوكوز). يمكن أن يعمل على الفور تقريبا”.

وأوضح الطبيب أن طريقة أخرى سهلة لخفض مستويات السكر في الدم هي الاستحمام بماء ساخن.

وأضاف: “الغمر اليومي في الماء الساخن يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، فالحرارة توسع الأوعية الدموية، مما يسهل على القلب توزيع الدم في جميع أنحاء الجسم”.

وأشار موسلي أيضا إلى تناول الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على 75% على الأقل من الكاكاو، كطريقة سريعة للتعامل مع المشكلة. وأخيرا، أوصى بالإشراف على الوزن وتناول كميات أقل من الملح وممارسة الرياضة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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