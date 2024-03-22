نصائح لفقدان الوزن خلال شهر رمضان

يعتبر كثير من الأشخاص شهر رمضان فرصة مهمة لخسارة الوزن والتخلص من الكرش، لكن لتحقيق ذلك يجب تطبيق عادات معينة في تناول الوجبات وتوزيعها.

ويؤكد اختصاصي التغذية محمد خراشقة -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن شهر رمضان يعتبر من أفضل الفرص لخسارة الوزن، مضيفا أن معدل نزول أي شخص يختلف عن الآخر، وأن معدّل نزول الوزن عند البعض قد يصل الى ضعف النزول في الشهور الطبيعية.

ويضيف أن هناك العديد من العادات التي قد تبطئ من عملية نزول الوزن خلال شهر رمضان، ومن أكثرها شيوعاً شرب العصائر الطبيعية، وتناول الأطعمة المقلية مثل الكبة والسمبوسك، والحلويات مثل البلاليط والعوامة وغيرها.

وأضاف أن من أكثر الدواعي والأسباب التي تبطئ من نزول الوزن تجاوز وجبة السحور وعدم تناولها.

كما أن هناك مشاكل صحية قد تؤدي لتقليل كفاءة الجسم في عملية نزول الوزن أو حرق الدهون، مثل خمول الدرقية غير المعالج، ونقص الفيتامينات مثل نقص فيتامين د D، ونقص بعض المعادن مثل نقص الحديد.

نصائح لفقدان الوزن

ويقول خراشقة إنه لنستغل هذه الفرصة بشكل جيد فإن هناك 3 نصائح ذهبية لفقدان الوزن خلال شهر رمضان، وهي:

– الانضباط في تناول الحلويات، وهنا يقتصر تناولها على الأصحاء من مرة إلى مرتين أسبوعيا.

– التركيز على وجود مجهود بدني جيد خلال اليوم، ويفضل أن يكون بعض الإفطار لتلافي الجفاف والتعب.

– تناول سعرات حرارية أقل من السعرات التي يحتاجها الجسم.

ويعتبر خراشقة أن النظام الغذائي الأمثل هو المناسب لطبيعة حياة ويوم الشخص، والذي يحتوي على الأطعمة التي يفضلها، حيث إن تناسب الأنظمة الغذائية مع طبيعة الأشخاص طريقة مثلى للاستمرار في النظام الغذائي دون انقطاع، والعكس صحيح دائما.

متى يبدأ نزول الوزن؟

ينوه خراشقة إلى أن نزول الوزن لا يرتبط بوقت معين أو حالة معينة، إنما هي عملية نقص للسعرات الحرارية خلال اليوم للوصول لأفضل نتيجة.

فقدان الوزن مع تفادي نقص الفيتامينات

يوضح أخصائي التغذية يزن غنيم -في حديث للجزيرة نت- أهم النصائح لكيفية فقدان الوزن خلال شهر رمضان دون نقص بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم:

– تناول وجبة السحور قبل أذان الفجر بنصف ساعة حتى تمد الجسم بالطاقة، وبالتالي يزداد معدل حرق الدهون.

– يجب أن يحتوي السحور على بروتين مثل البيض والفول، مع إدخال كمية محدودة من النشويات.

– في الفطور ينصح بالبدء مباشرة بالماء، ويمكن تناول تمرة واحدة، لكن مع دمجها مع مادة غذائية أخرى تحتوي على بروتين أو دهون صحية، لأن التمر وحده قد يرفع مستوى السكر والإنسولين، مما يؤدي لتناول كميات طعام أكثر، وتخزين دهون أعلى. ولذلك ينصح بتناول التمر مع كوب لبن أو مكسرات مثلا.

– تناول صحن شوربة لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام، ويفضل أن تكون شوربة خضار طبيعية، والابتعاد عن الشوربات المصنعة، بعدها ينتظر الشخص من 10-15 دقيقة.

بعدها يمكن تناول الوجبة الرئيسية والتي يجب أن تحتوي على بروتين، وكربوهيدرات قليلة، أي التقليل من الأرز والخبز.

دور ممارسة الرياضة

يشير غنيم إلى أن نوع الرياضة مهم جدا عند أغلب من يريد إنزال وزنه برمضان، حيث إن الرياضة الأفضل لنزول الوزن هي المشي، وأية رياضة أخرى ذات شدة عالية قد لا تعمل على إنزال الوزن بشكل سريع خصوصا في الشهر الفضيل.