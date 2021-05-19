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نصائح للاختيار الأفضل للمعكرونة

20 - مايو - 2021
معكرونة

معكرونة

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المعكرونة من أكثر الأكلات التي تنتشر في العالم، بالإضافة لأنها تدخل ضمن الأطباق الرئيسية في كثير من الأكلات.

أكدت أخصائية التغذية الروسية ماريا شوبينا، أن الاختيار الصحيح للمعكرونة ينبع من الخصائص التي تتمتع بها.

وقالت شوبينا في تصريح لقناة “زفيزدا” الروسية: “في البداية، ننظر إلى المكونات، يجب أن تكون قليلة قدر الإمكان. ويفضل أن تكون طحين وماء، ولا مانع من وجود أصباغ طبيعية ويجب أن تصنع المعكرونة من القمح الصلب”.

وأشارت شوبينا إلى أن كمية البروتين هي دليل آخر على جودة المنتج، وقالت: “تكون كمية البروتين في المعكرونة ذات النوعية الجيدة، من 12 إلى 15 غرامًا لكل 100 غرام من المنتج”.

وأضافت: “بالإضافة إلى ما سبق، المعكرونة ذات النوعية الجيدة لا تلتصق ببعضها البعض وتحتفظ بشكلها، حتى لو تم تركها لعدة ساعات في الماء”.
واختتمت الخبيرة بقولها إن تناول المعكرونة عالية الجودة مفيدة للهضم ولن تساهم في اكتساب الوزن.

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