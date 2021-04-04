نصائح للتخلص من الإسهال المزمن

يعد الإسهال المزمن من أكثر المشاكل الهضمية الشائعة التي يعاني منها كثير من الأشخاص ، وتسبب لهم بعض الإشكاليات الصحية.

ونقلت صحيفة “النهار” عن اختصاصية التغذية رشا مكي، أن الإسهال المزمن يتمثل في خروج براز رخو أو مائي.

وبحسب مكي، فإن الإسهال يصنف كمشكلة مزمنة، في حال استمر فترة زمنية تخطت 3 أشهر، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان المعادن في الجسم، مثل: الصوديوم والبوتاسيوم.

وأوضحت خبيرة التغذية أنه باتباع النصائح التالية يمكن التخلص من الإسهال المزمن:

التخلي عن تناول المشروبات الكحولية، وكذلك التي تحتوي على الكافيين.

الحرص على تناول الكثير من السوائل وذلك بهدف منع إصابة الجسم بالجفاف.

عدم تناول وجبات كبيرة أو وجبات تتسم بالدسامة.

الحرص على تناول الأطعمة أو المكملات الغذائية التي تحتوي على البروبيوتيك، ولاسيما عند استخدام المضادات الحيوية.

تناول الخضار والفاكهة والمأكولات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر قد يتسبب في تفاقم حالة مريض الإسهال.

تجنب تناول الأطعمة الغنية بالألياف في هذه الفترة وذلك لأنها قد تفاقم الإصابة وتزيدها صعوبة.