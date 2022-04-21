نصائح للحوامل.. أبرز الآثار الجانبية غير السارة لتناول أقراص "الحديد"

تحتاج المرأة الحامل لاتباع إرشادات صجية خلال كل فترة من فترات الحمل، تتضمن نصائح غذائية وأنواعاً من الفيتامينات الضرورية لصحتها وصحة الجنين.

ولكن الأطباء يؤكدون ان برنامج الحامل الغذائي أو الدوائي ينبغي أن يكون بإشراف الطبيبة المختصة والمشرفة طوال فترة الحمل، فلا ينبغي التقصير بدواء ما أو الزيادة بآخر، دون الاستشارة الطبية.

عادة ما تحتاج الحامل إلى تناول حبوب الحديد، حيث تزداد احتياجاتها له أثناء الحمل لتوصيل الأكسجين إلى طفلها، كما أنه مهم لنمو دماغ الجنين.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أبرز أضرار حبوب الحديد للحامل:

1. الإمساك

تعاني الكثير من النساء اللواتي يتناولن حبوب الحديد أثناء الحمل من الإمساك، فهو يعد من أضرار حبوب الحديد للحامل الأكثر شيوعًا.

2. ظهور البول والبراز بلون أغمق

تلاحظ الكثير من النساء اللواتي يتناولن حبوب الحديد أن لون البول يصبح أغمق، كما يلاحظ البعض أن لون براز يصبح داكن والذي قد يظهر باللون الأخضر الداكن أو الأسود.

ولكن يعد كلا الأمرين طبيعيين، ويجب أن يعود كل شيء إلى طبيعته بمجرد التوقف عن تناول حبوب الحديد.

3. الغثيان والقيء

غالبًا ما يؤدي تناول حبوب الحديد إلى الشعور بالقيء والغثيان، كما أنه يؤدي عمومًا إلى تفاقم غثيان الصباح لدى الحامل.

4. عدم امتصاص الحديد في الجسم

قد تتناول الحامل حبوب الحديد كل يوم ومع ذلك قد لا يتم امتصاص الحديد في الجسم بكفاءة، حيث يمكن أن يؤدي تناول بعض الأطعمة مع حبوب الحديد إلى منع امتصاص هذا المعدن بشكل صحيح، والتي تشمل ما يأتي:

الحبوب الكاملة.

منتجات الألبان.

القهوة.

الحليب.

الشاي.

5. اضطراب الجهاز الهضمي

قد تعاني الحامل من تهيج الجهاز الهضمي واضطرابه عند تناولها لحبوب الحديد، مثل: المغص، أو آلام في المعدة، أو الإسهال.

6. حدوث مضاعفات أثناء الحمل

إن ارتفاع مستويات الحديد في الدم قد يسبب مشاكل للأم وطفلها، فقد وُجد أن الكثير من الحديد قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسكري الحمل وتسمم الحمل، لذا لتجنب هذه المضاعفات يجب تناول حبوب الحديد أثناء الحمل تحت إشراف الطبيب فقط.

7. أضرار أخرى

هناك فكرة خاطئة مفادها أن تناول حبوب الحديد أثناء الحمل يمكن أن يجعل الطفل داكن اللون، ولكن هذه مجرد خرافة، فالشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على بشرة الطفل هو الجينات.

كيفية التقليل من أضرار حبوب الحديد للحامل:

التأكد من شرب الكثير من السوائل، وإدراج الفواكه والخضراوات والألياف ضمن النظام الغذائي كل يوم وذلك لمنع الإمساك.

استخدام ملينات البراز للتخفيف من الإمساك بعد استشارة الطبيب.

تجربة شرب عصير البرقوق في حالة الإصابة بالإمساك، فذلك يمكن أن يساعد على انتظام حركة الأمعاء، كما أنه يعد مصدر جيد للحديد.

استشارة الطبيب في حال المعاناة من آثار جانبية مزعجة جرّاء تناول حبوب الحديد.

البدء بجرعة أقل من حبوب الحديد ومن يتم زيادة الجرعة تدريجيًا حسب درجة التحمل إلى الجرعة المرادة بهدف منع مشاكل المعدة، كما يمكن تجربة تناول الحديد بجرعات أصغر على مدار اليوم، أو قد يقترح الطبيب تجربة مكملات الحديد المختلفة للعثور على أفضل واحد بالنسبة للمعدة.

تناول حبوب الحديد مع الأطعمة الغنية بفيتامين ج للتغلب على مشكلة سوء امتصاص الحديد، حيث من المعروف أن هذه الأطعمة تساعد على امتصاص الحديد في مجرى الدم.

تناول حبوب الحديد مع وجبة خفيفة صغيرة أو بعد الوجبات أو في وقت النوم لتخفيف الغثيان واضطراب المعدة وتجنب الحموضة وذلك بالرغم من أنه يفضل تناول حبوب الحديد على معدة فارغة، أي قبل ساعة واحدة أو بعد ساعتين من وجبات الطعام.

إبلاغ الطبيب في حال الإصابة بالحمى.

جرعة الحديد التي تحتاجها الحامل

تحتاج النساء الحوامل إلى قدر أكبر بكثير من الحديد مقارنة بالنساء غير الحوامل، حيث تحتاج النساء الحوامل من جميع الأعمار إلى حوالي 27 ملليغرام من الحديد يوميًا.

ويُنصح ألا تتجاوز جرعة الحديد 45 ملليغرام يوميًا، إذ إن تناول كمية تزيد عن ذلك إما من مكمل إضافي للحديد أو من فيتامينات ما قبل الولادة قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات الحديد في الدم، الأمر الذي قد يسبب الأضرار سابقة الذكر.