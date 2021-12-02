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نصائح للمحافظة على صحة أظافرك

2 - ديسمبر - 2021
أظافر - تعبيرية

أظافر - تعبيرية

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نظافة الأظافر وصحتها يعد أمرا ضرورويا للكثيرين، خاصة وأن الأظافر الأظافر في بعض الأحيان تشير للحالة الصحية التي قد يعاني منها الفرد.

ذكرت مجلة “Instyle” أنه يمكن مواجهة الأظافر الضعيفة والمتقصفة من خلال العناية السليمة الغنية بالزيوت والمواد المرطبة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أنه يمكن مواجهة الأظافر الضعيفة والمتقصفة بواسطة مُقوّي الأظافر (Nail hardener)، والذي يعمل على تقوية بنية الأظافر.

كما ينبغي استعمال زيت الأظافر الغني بزيت الجوجوبا وفيتامين E؛ حيث تساعد هذه المواد الفعالة على نمو الأظافر وتعتني بها.

ولتحقيق نتائج ملموسة، ينبغي استعمال الزيت بمعدل 3 مرات يوميا.

كما ينبغي استعمال كريم اليد الغني بمواد الترطيب مثل اللانولين وشمع العسل والجلسرين للتمتع بأظافر مخملية.

ولتشذيب الأظافر، تنصح مجلة “Instyle” باستعمال مبرد زجاجي؛ حيث إنه يحافظ على الأظافر بخلاف المبرد الخشن.

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