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نصائح لمرضى الكلى للاعتناء بصحتهم خلال شهر رمضان

27 - أبريل - 2021
أعراض متعددة تشير لإصابتك بمشاكل في الكلى

مرضى الكلى

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يحتاج المصابون بأمراض مزمنة، ومن بينهم مرضى الكلى، إلى عناية خاصة بصحتهم خلال شهر رمضان.

ومن هذا المنطلق وجهت وزارة الصحة المصرية مجموعة من النصائح لمرضى الكلى للالتزام بها خلال شهر الصوم.

جاء هذا في “إنفوجراف”، نشرته الوزارة على حسابها الرسمي في موقع “فيسبوك”.

ونصحت الوزارة مريض الكلى الاهتمام بشرب السوائل غير السكرية وتناول الفواكه والخضروات الطازجة.

وحذرت وزارة الصحة مرضى الكلى من التغافل عن شرب الماء خلال الفترة بين الإفطار والسحور.

وحثت مرضى الكلى على استشارة الطبيب الخاص بشأن كمية السؤال التي ينبغي شربها خلال ساعات الإفطار.

وأشارت إلى أن مرضى الكلى هم من أكثر الفئات عرضة لمخاطر الصيام الأمر الذي يستدعي استشارة الطبيب المعالج.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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