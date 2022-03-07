نصائح لنظام غذائي صحي قبل الزفاف

التخطيط لحفل الزفاف هو “عمل شاق”، ويمكن الانشغال في الأشهر التي تسبق اليوم الكبير بدوامة من المهام مثل التسوق، وزيارات صالونات التجميل، والمناسبات العائلية، والاستعدادات، وبروفات الملابس والرقص، والدعوات، وما إلى ذلك.

ووفقًا لما ذكره موقع “boldsky” فإنه يجب أن يتم الاعتماد في هذه الفترة على الأكل الصحي، يجب على الأزواج الذين يخططون للزواج الحفاظ على خطة نظام غذائي سهلة وبسيطة ومستدامة على الرغم من جداولهم المزدحمة لن نطلب منك حساب السعرات الحرارية.

إليك بعض النصائح الأساسية للنظام الغذائي للعرائس والعرسان ليشعروا بالصحة واللياقة والحيوية قبل زفافهم:

النصيحة الأولى: اشرب ما لا يقل عن لترين إلى 3 لترات من الماء كل يوم

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك شرب ماء الليمون بدون سكر وماء جوز الهند والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء وعصير الخضار للحفاظ على رطوبة جسمك في جميع الأوقات.

النصيحة الثانية: تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلاً من الكربوهيدرات البسيطة

مثل القمح الكامل، والشوفان، والخبز البني، والمعكرونة البنية، وما إلى ذلك، تأكد من أن طبقك يحتوي على السلطات، والبروتين، والخضروات بالإضافة إلى ذلك، قم بتضمين العدس مثل الفاصوليا والحمص.

النصيحة الثالثة: تناول الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور

المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا وبذور عباد الشمس غنية بأحماض أوميجا 3، وأوميجا 6 الدهنية، والتي تعتبر من الدهون الصحية لبشرتك وشعرك.

النصيحة الرابعة: حضري سلطة بالخضروات النيئة مثل الجزر والخيار والطماطم

يمكن تناول السلطات مع وجبات الطعام أو منفصلة، توفر الخضار الحماية المضادة للأكسدة ضد الجذور الحرة.

النصيحة الخامسة: كجزء من وجبتك تناول الخضار الورقية الخضراء المليئة بمضادات الأكسدة

النصيحة السادسة: يُنصح بتناول بعض الفاكهة بمجرد استيقاظك

في غضون 5 إلى 10 دقائق من الاستيقاظ، يجب أيضًا تناول الفاكهة بين الوجبات.

النصيحة السابعة: تناول وجبة خفيفة من اللوز والكاجو غير المملح

أو الفواكه أو العصير الطازج أو ماء جوز الهند عندما تشتهي شيئًا ما.

النصيحة الثامنة: هناك 5 أطعمة يجب أن تأكلها للحصول على بشرة متوهجة قبل حفل الزفاف وهي:

الطماطم، والفراولة، والرمان، واللوز.

النصيحة التاسعة: اجعل وجباتك بسيطة قدر الإمكان.

تجنب تجربة الأطعمة الجديدة.

النصيحة العاشرة: اجعل الحلوى وجبة صغيرة منفصل

ويفضل أن تكون في الصباح، تجنب تناول الحلويات في نهاية وجبتك.

النصيحة الحادية عشرة: كن نشيطا

إذا لم يكن بإمكانك الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية، فحاول المشي بوتيرة سريعة، يمكن أن تساعد الحركة المنتظمة أيضًا في تخفيف مستويات التوتر لديك، وإذا كنت ترغب في إرخاء عضلاتك، يمكنك أيضًا الاستحمام بأملاح الماغنيسيوم

ما يجب تجنبه

تجنب الدقيق الأبيض، والسكر الأبيض، والأرز الأبيض، وما إلى ذلك، تجنب الأطعمة المحلاة والمعالجة، تجنب الدهون المتحولة في الأطعمة مثل الكعك والمعجنات والبسكويت والعصير المعلب، سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو تحسين بشرتك، يجب تجنب الكحول، لا تنسي الحصول على قسط كافٍ من النوم، والذي سيساعدك بطرق لا حصر لها في حياتك والتحضير لحفل الزفاف، قد يكون من المفيد اتباع روتين منتظم لوقت النوم وتجنب المنشطات في فترة ما بعد الظهر.