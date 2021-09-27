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نصائح مفيدة لفقدان الوزن بشكل صحي

27 - سبتمبر - 2021
طعام

طعام

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يسعى الكثيرون لإنقاص وزنهم بالعديد من الطرق، منها تباع بعض أنواع الحميات الغذائية، أو ممارسة الرياضة بشكل أكبر ، وغيرها.

قالت خبيرة التغذية راكل كابل إنه يجب على الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن أولاً اتباع الفطرة السليمة.

لا يجب أن تكون قيود النظام الغذائي والتغييرات جذرية، هكذا عملية إنقاص الوزن ستكون صحية.

وأوصت الخبيرة بإضافة منتجات موسمية طازجة إلى النظام الغذائي دائما. كما نصحت بوضع خطة للوجبات واتباعها، وفقًا لموقع ABC.

يجب أن تحتوي كل وجبة على البروتينات. يجب أن يحتوي النظام الغذائي أيضًا على مصادر الكربوهيدرات المعقدة مثل البطاطس والحبوب والبقوليات، لكن من الضروري التخلي عن المنتجات المعالجة بعمق.

وقالت: “وحتى إذا كان مكتوبًا على العبوة اللياقة البدنية، أو الحمية، أو الحيوية، أو البيئة، أو الحبوب الكاملة… لا يعد المنتج المعالج بعمق خيارًا جيدًا أبدًا. إن مثل هذه المنتجات لا تساعد على الشبع، إنها مصنوعة خصيصًا لتحفيز الشهية”.

وتعتبر مصادر الدهون عالية الجودة جزءًا مهمًا من النظام الغذائي. يجب أن تكون الحلويات صحية، والزبادي طبيعية، والكفير، والجبن، والفواكه أو القهوة مثالية. ونصحت خبيرة التغذية بتناول الطعام ببطء.

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